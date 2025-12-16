Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 15 de diciembre

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 15 de diciembre fue la siguiente:

13 - 3 - 27 - 48 - 17 - 29. Complementario: 20 Reintegro: 9.

Con una recaudación de 2.116.513,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 900.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0

BOTE Segunda (5 + complementario) 1 125.382,22 Tercera (5) 96

653,03

Cuarta (4) 4.569 20,58 Quinta (3) 81.380 4,00 Reintegro 421.892 0,50