Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 15 de diciembre
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 15 de diciembre fue la siguiente:
13 - 3 - 27 - 48 - 17 - 29. Complementario: 20 Reintegro: 9.
Con una recaudación de 2.116.513,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 900.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
| 0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|1
|125.382,22
|Tercera (5)
| 96
| 653,03
|Cuarta (4)
|4.569
|20,58
|Quinta (3)
|81.380
|4,00
|Reintegro
|421.892
|0,50
Primitiva
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:
14 - 27 - 25 - 8 - 31 - 36. Complementario: 39. Reintegro: 1. Joker: 3848537
Con una recaudación de 6.955.414 euros, no ha habido boletos acertantes de categoría especial, generándose un bote de 61.500.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (6+Reintegro)
|0
|BOTE
|1ª categoría (6)
|0
|BOTE
|2º categoría (5+Complemetario)
|3
| 42.145,61
|3ª categoría (5)
|125
|1.854,41
|4ª categoría (4)
|7.150
|47,16
|5ª categoría (30)
|127.832
|8,00
|Reintegro
|628.623
|1,00
|Categorías
|Premio Unitario
|1ª (todas las cifras)
|3848537
|1.000.000,00
|2ª (6 primeras o últimas cifras)
|384853-/ -848537
|10.000,00
|3ª (5 primeras o últimas cifras)
|38485-- / --48537
|1.000,00
|4ª (4 primeras o últimas cifras)
|3848--- / ---8537
|300,00
|5ª (3 primeras o últimas cifras)
|384---- / ----537
|50,00
|6ª (2 primeras o últimas cifras)
|38----- / -----37
|5,00
|7ª (primera o última cifra)
|3------ / ------7
|1,00
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
