Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 15 de diciembre

Sorteo de la Bonoloto y Primitiva del 15/12/2025
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 15 de diciembre fue la siguiente:

13 - 3 - 27 - 48 - 17 - 29. Complementario: 20 Reintegro: 9.

Con una recaudación de 2.116.513,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 900.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0
 BOTE
Segunda (5 + complementario) 1 125.382,22
Tercera (5) 96
 653,03
Cuarta (4) 4.569 20,58
Quinta (3) 81.380 4,00
Reintegro 421.892 0,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

14 - 27 - 25 - 8 - 31 - 36. Complementario: 39. Reintegro: 1. Joker: 3848537

Con una recaudación de 6.955.414 euros, no ha habido boletos acertantes de categoría especial, generándose un bote de 61.500.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Especial (6+Reintegro) 0 BOTE
1ª categoría (6) 0 BOTE
2º categoría (5+Complemetario) 3 42.145,61
3ª categoría (5) 125 1.854,41
4ª categoría (4) 7.150 47,16
5ª categoría (30) 127.832 8,00
Reintegro 628.623 1,00

Lista de premios Joker
Categorías Premio Unitario
1ª (todas las cifras) 3848537 1.000.000,00
2ª (6 primeras o últimas cifras) 384853-/ -848537 10.000,00
3ª (5 primeras o últimas cifras) 38485-- / --48537 1.000,00
4ª (4 primeras o últimas cifras) 3848--- / ---8537 300,00
5ª (3 primeras o últimas cifras) 384---- / ----537 50,00
6ª (2 primeras o últimas cifras) 38----- / -----37 5,00
7ª (primera o última cifra) 3------ / ------7 1,00

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

