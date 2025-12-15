Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 14 de diciembre

La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 14 de diciembre fue la siguiente:

16 - 24 - 21 - 7 - 11 - 25 Reintegro: 3. Caballo ganador cuarta carrera: 4.

Con una recaudación de 83.327 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.280.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario 1ª (6 números + caballo ganador) 0 BOTE 2ª (6 números) 0 BOTE 3ª (5 números + caballo ganador) 6 416,64 4ª (5 números) 18 185,17 5ª (4 números + caballo ganador) 93 17,92 6ª (4 números) 434 7,68 7ª (3 números + caballo ganador) 830 4,02 Reintegro 9.083 1,00