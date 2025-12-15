Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 14 de diciembre
La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 14 de diciembre fue la siguiente:
16 - 24 - 21 - 7 - 11 - 25 Reintegro: 3. Caballo ganador cuarta carrera: 4.
Con una recaudación de 83.327 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.280.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|1ª (6 números + caballo ganador)
|0
|BOTE
|2ª (6 números)
|0
|BOTE
|3ª (5 números + caballo ganador)
|6
|416,64
|4ª (5 números)
|18
|185,17
|5ª (4 números + caballo ganador)
|93
|17,92
|6ª (4 números)
|434
|7,68
|7ª (3 números + caballo ganador)
|830
|4,02
|Reintegro
|9.083
|1,00
Quíntuple plus
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Quíntuple Plus fue la siguiente:
Primera carrera: 1 Segunda carrera: 5 Tercera carrera: 9 Cuarta carrera: 4 Quinta carrera: Primero: 6 Segundo: 2
Con una recaudación de 16.723 euros, no ha habido boletos acertantes de Categoría Especial, generándose un bote de 9.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (1 solo resguardo de 1ª categoría)
|0
|PLUSBOTE
|1ª (5 caballos gan. + 2º de 5ª carrera)
|7
|1.054,73
|2ª (5 caballos ganadores)
|28
|41,81
|3ª (4 caballos gan. + 2º de 5ª carrera)
|71
|16,49
|4ª (4 caballos ganadores)
|323
|3,62
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.