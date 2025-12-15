Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 14 de diciembre

La combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva de ayer domingo 14 de diciembre fue la siguiente:

21 - 52 - 13 - 22 - 32. Número clave (reintegro): 5.

Con una recaudación de 3.839.368,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 12.100.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario 1ª (5+1) 0 BOTE 2ª (5+0) 0 0,00 3ª (4+1) 7 26.884,86 4ª (4+0) 142 237,88 5ª (3+1) 1.086 35,55 6ª (3+0) 8.089 15,51 7ª (2+1) 17.480 5,52 8ª (2+0) 133.502 3,00 Reintegro (0+1) 295.202 1,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.