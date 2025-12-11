Sorteo de la BonoLoto del miércoles 10 de diciembre

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 10 de diciembre fue la siguiente:

30 - 6 - 14 - 18 - 10 - 11. Complementario: 44. Reintegro: 0.

Con una recaudación de 2.825.933,50 euros, ha habido un acertante de primera categoría, boleto validado en Tarifa (Cádiz).

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 1 1.869.808,08 Segunda (5 + complementario) 3 56.226,01 Tercera (5) 105 803,23 Cuarta (4) 6.283

20,14 Quinta (3) 107.070 4,00 Reintegro 571.364 0,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.