Sorteo de la BonoLoto del miércoles 10 de diciembre
- Sigue todos los sorteos de Loterías en RTVE.es
- Toda la información sobre Bonoloto en RTVE.es
RTVE.es
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 10 de diciembre fue la siguiente:
30 - 6 - 14 - 18 - 10 - 11. Complementario: 44. Reintegro: 0.
Con una recaudación de 2.825.933,50 euros, ha habido un acertante de primera categoría, boleto validado en Tarifa (Cádiz).
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|1
|1.869.808,08
|Segunda (5 + complementario)
|3
|56.226,01
|Tercera (5)
|105
|803,23
|Cuarta (4)
| 6.283
|20,14
|Quinta (3)
|107.070
|4,00
|Reintegro
|571.364
|0,50
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.