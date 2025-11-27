RTVE coorganiza el I Congreso Internacional sobre Comunicación, Tecnología y Lenguas Minoritarias

Dentro de su compromiso con la protección y la extensión de las lenguas cooficiales y minoritarias, RTVE coorganiza los días 27 y 28 de noviembre el I Congreso Internacional sobre Comunicación, Tecnología y Lenguas Minoritarias junto al Conselh Generau d’Aran y la Universidad Pompeu Fabra.

Este evento pionero se celebra en Era Audiovisuau de Vielha (Val d’Aran) bajo el lema ‘La IA y las nuevas tecnologías como aliadas del aranés y las lenguas minoritarias en la creación de contenidos periodísticos y audiovisuales’. El encuentro explorará el potencial de la inteligencia artificial y otras innovaciones tecnológicas para el fomento y la vitalidad del aranés y del resto de lenguas minoritarias del Estado español y de otras realidades lingüísticas europeas.

Por parte de la Corporación participará en el encuentro Quim Barnola, coordinador del área de Lenguas Cooficiales y Minoritarias de RTVE, quien desde hace unos meses ejerce esta responsabilidad hasta hora inédita en la Corporación, y Manuel Gómez Zotano, director de Sistemas e Innovación de RTVE.

El congreso cuenta con la colaboración del Grupo de Investigación en transformaciones en los medios audiovisuales y sus implicaciones en el desarrollo político, cultural y social de la Universidad de Lleida, y con el apoyo de la Secretaría General para el Reto Demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, HèPic – el Centro de innovación territorial de Aran (CIT Aran) –y el Departamento de Presidencia de la Generalitat de Catalunya.

Con vocación internacional, el encuentro pretende analizar cómo la tecnología puede convertirse en una oportunidad para crear y fortalecer espacios comunicativos propios, así como conocer las experiencias y políticas comunicativas desarrolladas por lenguas con un mayor número de hablantes, como el catalán o el euskera.