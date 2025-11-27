RTVE coorganiza el I Congreso Internacional sobre Comunicación, Tecnología y Lenguas Minoritarias
- El evento tiene lugar este jueves y viernes en la Val d´Aran
- Tiene como objetivo impulsar la creación de contenidos en lenguas minoritarias con el apoyo de la IA
Dentro de su compromiso con la protección y la extensión de las lenguas cooficiales y minoritarias, RTVE coorganiza los días 27 y 28 de noviembre el I Congreso Internacional sobre Comunicación, Tecnología y Lenguas Minoritarias junto al Conselh Generau d’Aran y la Universidad Pompeu Fabra.
Este evento pionero se celebra en Era Audiovisuau de Vielha (Val d’Aran) bajo el lema ‘La IA y las nuevas tecnologías como aliadas del aranés y las lenguas minoritarias en la creación de contenidos periodísticos y audiovisuales’. El encuentro explorará el potencial de la inteligencia artificial y otras innovaciones tecnológicas para el fomento y la vitalidad del aranés y del resto de lenguas minoritarias del Estado español y de otras realidades lingüísticas europeas.
Por parte de la Corporación participará en el encuentro Quim Barnola, coordinador del área de Lenguas Cooficiales y Minoritarias de RTVE, quien desde hace unos meses ejerce esta responsabilidad hasta hora inédita en la Corporación, y Manuel Gómez Zotano, director de Sistemas e Innovación de RTVE.
El congreso cuenta con la colaboración del Grupo de Investigación en transformaciones en los medios audiovisuales y sus implicaciones en el desarrollo político, cultural y social de la Universidad de Lleida, y con el apoyo de la Secretaría General para el Reto Demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, HèPic – el Centro de innovación territorial de Aran (CIT Aran) –y el Departamento de Presidencia de la Generalitat de Catalunya.
Con vocación internacional, el encuentro pretende analizar cómo la tecnología puede convertirse en una oportunidad para crear y fortalecer espacios comunicativos propios, así como conocer las experiencias y políticas comunicativas desarrolladas por lenguas con un mayor número de hablantes, como el catalán o el euskera.
Un espacio de encuentro académico y divulgativo para el futuro de las lenguas minoritarias
El congreso tendrá una doble vertiente: comunicaciones especializadas de investigadores e investigadoras en comunicación, tecnología de la información y lenguas minoritarias; y mesas redondas y conferencias abiertas a todos los públicos.
Se abordarán tres ejes temáticos principales:
- IA y nuevas tecnologías para la creación de contenidos audiovisuales en lenguas minoritarias.
- Viabilidad de formatos periodísticos en lenguas minoritarias.
- Redes sociales y contenidos virales en lenguas minoritarias.
El objetivo principal es definir estrategias que permitan que la tecnología se convierta en una aliada fundamental. Por ello, el congreso se concibe como un punto de partida para la creación de un laboratorio de contenidos en aranés y para generar alianzas estratégicas entre comunidades lingüísticas minoritarias y medios de comunicación.
El evento se dirige a investigadores e investigadoras en comunicación, tecnología de la información y lenguas minoritarias; expertos y expertas en políticas públicas en favor de las lenguas; periodistas; gestores de medios de comunicación; creadores y creadoras de contenidos; ciudadanía y sociedad civil en favor del aranés y de las lenguas minoritarias.