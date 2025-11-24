Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Comunicación RTVE

RNE Audio estrena 'Versus', un podcast sobre el eterno debate "libro o película"

  • Una divertida batalla entre cinéfilos y amantes de la literatura
  • Estreno este lunes 24 de noviembre y, cada lunes, un nuevo episodio en RNE Audio
'Versus', nuevo podcast de RNE Audio
'Versus', nuevo podcast de RNE Audio RTVE
PRENSA RTVE

RNE Audio estrena Versus, un nuevo podcast dirigido y presentado por el periodista Pablo Tejeda, que pone sobre la mesa el eterno debate entre "libro o película" del que ninguna obra literaria adaptada al cine ha podido librarse.

Versus Versus - E1. Jurassic Park: Arturo González Campos vs Hugo Stuven
Versus - Versus | Jurassic Park: Arturo González Campos vs Hugo Stuven - Versus | Escuchar
Escuchar audio

En cada uno de los cinco capítulos, de 40 minutos de duración, una obra popularmente conocida será sometida a debate por una persona procedente del mundo del cine y otra del mundo de la literatura. En paralelo a su debate se irán sacando datos, contexto y conclusiones objetivas de cada versión, y se irán conociendo detalles personales y profesionales de ambos invitados.

Cineastas, guionistas y actores se enfrentarán en una batalla con mucho humor y dialéctica a escritores y novelistas para tratar de alcanzar un consenso. A lo largo de cinco episodios se hablará de obras como Jurassic Park, Matilda, Blade Runner o El señor de los anillos.

Versus se convierte en divertida batalla entre cinéfilos y amantes de la literatura. Un espacio por el que pasarán directores como Paul Urkijo o Paula Ortiz frente a escritores como Marta Jiménez Serrano, Roy Galán o Fernando Navarro.

RTVE

anterior siguiente
Es noticia: