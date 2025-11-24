RNE Audio estrena 'Versus', un podcast sobre el eterno debate "libro o película"

RNE Audio estrena Versus, un nuevo podcast dirigido y presentado por el periodista Pablo Tejeda, que pone sobre la mesa el eterno debate entre "libro o película" del que ninguna obra literaria adaptada al cine ha podido librarse.

En cada uno de los cinco capítulos, de 40 minutos de duración, una obra popularmente conocida será sometida a debate por una persona procedente del mundo del cine y otra del mundo de la literatura. En paralelo a su debate se irán sacando datos, contexto y conclusiones objetivas de cada versión, y se irán conociendo detalles personales y profesionales de ambos invitados.

Cineastas, guionistas y actores se enfrentarán en una batalla con mucho humor y dialéctica a escritores y novelistas para tratar de alcanzar un consenso. A lo largo de cinco episodios se hablará de obras como Jurassic Park, Matilda, Blade Runner o El señor de los anillos.

Versus se convierte en divertida batalla entre cinéfilos y amantes de la literatura. Un espacio por el que pasarán directores como Paul Urkijo o Paula Ortiz frente a escritores como Marta Jiménez Serrano, Roy Galán o Fernando Navarro.