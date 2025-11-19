RTVE participa en 'Los mejores años de nuestra vida', el retrato definitivo de Hombres G que se estrenará en cines en 2026

RTVE participa en la película documental ‘Los mejores años de nuestra vida’, el retrato definitivo de Hombres G que llegará a los cines en 2026. Con este proyecto, la Corporación subraya el papel de la radiotelevisión pública como impulsora de la música en España y su apuesta por convertirse en ‘La Casa de la música’.

Dirigida por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, ‘Los mejores años de nuestra vida’ se encuentra actualmente en fase de producción y se estrenará el 30 de abril. Es una película documental original Movistar Plus+ producida por Dadá Films & Entertainment, La Calabaza Amarilla, Warner Music Spain y A Contracorriente Films. Y cuenta con la participación de RTVE y el apoyo de la Comunidad de Madrid y Crea SGR.

La trayectoria de la banda a través de una mirada contemporánea JaimeMassieu

Repasa la trayectoria de Hombres G a través de una mirada contemporánea que combina material inédito, acceso exclusivo a la banda durante su gira internacional y testimonios de artistas de referencia en el ámbito musical hispano, como Alejandro Sanz, Ana Torroja, Carlos Vives, Carin León o Carlos Rivera, entre otros. Entre los escenarios de América, España y Estados Unidos, el largometraje se adentra en la esencia de Hombres G: su energía, su humor, su complicidad y su conexión con los fans. El estreno irá acompañado del lanzamiento de un nuevo single y de una gira internacional homónima, que comenzará en mayo de 2026 y recorrerá España y Latinoamérica.

"Más que un documental sobre una banda, esta película es una celebración del tiempo compartido, de la gente que crece con sus canciones y de la magia de seguir sintiendo lo mismo cuando suenan", señala Charlie Arnaiz. Alberto Ortega apunta que "lo más valioso de este rodaje ha sido presenciar esa autenticidad. No hemos filmado ídolos, sino personas que se ríen, se emocionan y siguen disfrutando de hacer música como si fuera la primera vez".

David Summers, en una imagen del rodaje Niete

En palabras de Hombres G, "han pasado cuatro décadas y seguimos sintiendo lo mismo cuando subimos a un escenario. Este proyecto nos ha hecho darnos cuenta de cuánto ha cambiado todo… y de cuánto sigue igual: la amistad, la música y el cariño del público".