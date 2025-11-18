Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 17 de noviembre

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 17 de noviembre fue la siguiente:

21 - 35 - 12 - 37 - 2 - 13. Complementario: 31 Reintegro: 0.

Con una recaudación de 2.257.931,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 1.300.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0

BOTE Segunda (5 + complementario) 0 0,00 Tercera (5) 91

2.291,79

Cuarta (4) 4.391 23,75 Quinta (3) 80.223 4,00 Reintegro 449.668 0,50