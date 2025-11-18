Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 17 de noviembre
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 17 de noviembre fue la siguiente:
21 - 35 - 12 - 37 - 2 - 13. Complementario: 31 Reintegro: 0.
Con una recaudación de 2.257.931,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 1.300.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
| 0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|0
|0,00
|Tercera (5)
| 91
| 2.291,79
|Cuarta (4)
|4.391
|23,75
|Quinta (3)
|80.223
|4,00
|Reintegro
|449.668
|0,50
Primitiva
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:
45 - 2 - 12 - 46 - 8 - 13. Complementario: 4. Reintegro: 2. Joker: 8695158
Con una recaudación de 6.284.840 euros, no ha habido boletos acertantes de categoría especial, generándose un bote de 40.500.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (6+Reintegro)
|0
|BOTE
|1ª categoría (6)
|0
|BOTE
|2º categoría (5+Complemetario)
|2
| 56.453,82
|3ª categoría (5)
|110
|1.881,79
|4ª categoría (4)
|5.990
|50,26
|5ª categoría (30)
|118.298
|8,00
|Reintegro
|605.446
|1,00
|Categorías
|Premio Unitario
|1ª (todas las cifras)
|8695158
|1.000.000,00
|2ª (6 primeras o últimas cifras)
|869515-/ -695158
|10.000,00
|3ª (5 primeras o últimas cifras)
|86951-- / --95158
|1.000,00
|4ª (4 primeras o últimas cifras)
|8695--- / ---5158
|300,00
|5ª (3 primeras o últimas cifras)
|869---- / ----158
|50,00
|6ª (2 primeras o últimas cifras)
|86----- / -----58
|5,00
|7ª (primera o última cifra)
|8------ / ------8
|1,00
