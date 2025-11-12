La 2Cat ofereix els partits de la selecció espanyola en català
- La retransmissió dels partits de classificació pel Mundial 2026 amb David Figueira i 'Chapi' Ferrer
- Dissabte, Geòrgia – Espanya, i dimarts, Espanya – Turquia, a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
COMUNICACIÓ - RTVE CATALUNYA
El pròxim dissabte, 15 de novembre i dimarts, 18 de novembre, La 2Cat ofereix en directe i en català els partits de la selecció espanyola en el marc de la classificació pel Mundial 2026.
El dissabte a les 18h, Geòrgia – Espanya es podrà veure a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya La retransmissió del partit serà íntegrament en català, amb la narració del periodista de RTVE David Figueira i amb els comentaris tècnics de 'Chapi' Ferrer.
L'equip de Luis de la Fuente també s'enfrontarà el proper dimarts a les 20:45h a la selecció Turquia.
Els partits de classificació pel Mundial 2026 de la selecció espanyola es poden seguir en català a La 2Cat.