Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 3 de noviembre
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 3 de noviembre fue la siguiente:
25 - 32 - 47 - 15 - 20 - 41. Complementario: 42 Reintegro: 5.
Con una recaudación de 2.560.143 euros, ha habido un acertante de primera categoría (los 6 aciertos), boleto validado en Granada.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
| 1
|1.966.819,66
|Segunda (5 + complementario)
|1
|162.250,47
|Tercera (5)
| 77
| 1.053,57
|Cuarta (4)
|4.401
|27,65
|Quinta (3)
|85.203
|4,00
|Reintegro
|511.536
|0,50
Primitiva
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:
41 - 37 - 40 - 19 - 14 - 29. Complementario: 48. Reintegro: 9. Joker: 3179563
Con una recaudación de 6.331.454 euros, no ha habido boletos acertantes de categoría especial, generándose un bote de 31.000.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (6+Reintegro)
|0
|BOTE
|1ª categoría (6)
|0
|BOTE
|2º categoría (5+Complemetario)
|2
| 63.244,63
|3ª categoría (5)
|73
|3.176,67
|4ª categoría (4)
|4.621
|72,99
|5ª categoría (30)
|92.625
|8,00
|Reintegro
|614.639
|1,00
|Categorías
|Premio Unitario
|1ª (todas las cifras)
|3179563
|1.000.000,00
|2ª (6 primeras o últimas cifras)
|317956-/ -179563
|10.000,00
|3ª (5 primeras o últimas cifras)
|31795-- / --79563
|1.000,00
|4ª (4 primeras o últimas cifras)
|3179--- / ---9563
|300,00
|5ª (3 primeras o últimas cifras)
|317---- / ----563
|50,00
|6ª (2 primeras o últimas cifras)
|31----- / -----63
|5,00
|7ª (primera o última cifra)
|3------ / ------3
|1,00
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.