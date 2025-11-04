Enlaces accesibilidad
Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 3 de noviembre

Para todos los públicos Sorteo de la Bonoloto y Primitiva: 03/11/2025 - Loterías | Ver
Sorteo de la Bonoloto y Primitiva del 03/11/2025
RTVE.es

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 3 de noviembre fue la siguiente:

25 - 32 - 47 - 15 - 20 - 41. Complementario: 42 Reintegro: 5.

Con una recaudación de 2.560.143 euros, ha habido un acertante de primera categoría (los 6 aciertos), boleto validado en Granada.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 1
 1.966.819,66
Segunda (5 + complementario) 1 162.250,47
Tercera (5) 77
 1.053,57
Cuarta (4) 4.401 27,65
Quinta (3) 85.203 4,00
Reintegro 511.536 0,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

41 - 37 - 40 - 19 - 14 - 29. Complementario: 48. Reintegro: 9. Joker: 3179563

Con una recaudación de 6.331.454 euros, no ha habido boletos acertantes de categoría especial, generándose un bote de 31.000.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Especial (6+Reintegro) 0 BOTE
1ª categoría (6) 0 BOTE
2º categoría (5+Complemetario) 2 63.244,63
3ª categoría (5) 73 3.176,67
4ª categoría (4) 4.621 72,99
5ª categoría (30) 92.625 8,00
Reintegro 614.639 1,00

Lista de premios Joker
Categorías Premio Unitario
1ª (todas las cifras) 3179563 1.000.000,00
2ª (6 primeras o últimas cifras) 317956-/ -179563 10.000,00
3ª (5 primeras o últimas cifras) 31795-- / --79563 1.000,00
4ª (4 primeras o últimas cifras) 3179--- / ---9563 300,00
5ª (3 primeras o últimas cifras) 317---- / ----563 50,00
6ª (2 primeras o últimas cifras) 31----- / -----63 5,00
7ª (primera o última cifra) 3------ / ------3 1,00

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

