Quiniela y Quinigol del domingo 2 de noviembre
- Sigue todos los sorteos de Loterías en RTVE.es
- Toda la información sobre la Quiniela en RTVE.es
- Toda la información sobre el Quinigol en RTVE.es
Los resultados de la Quiniela del domingo 2 de noviembre han sido los siguientes:
1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - X - 2 - 1 - X - X - 1 - 2. Pleno al quince: M2.
Con una recaudación de 4.199.518,50 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.
Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 116.078 euros: ha habido 5.388 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 11,85 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Pleno al quince
|0
|BOTE
|14 aciertos
|190
|3.536,44
|13 aciertos
|3.610
|87,25
|12 aciertos
|32.423
|9,71
|11 aciertos
|161.770
|1,95
|10 aciertos
|489.647
|0,00
Quinigol
Los resultados del Quinigol han sido los siguientes:
1 VILLARREAL 4 RAYO VALLECANO 0 M0
2 AT. MADRID 3 SEVILLA 0 M0
3 REAL SOCIEDAD 3 ATHLETIC CLUB 2 M2
4 REAL MADRID 4 VALENCIA 0 M0
5 BARCELONA 3 ELCHE 1 M1
6 BETIS 3 MALLORCA 0 M0
La recaudación fue de 187.336 euros. No ha habido boletos acertantes de 6 aciertos, generándose un bote de 125.000 euros.
|Categoría
|Acertantes
|Premio unitario
|6 aciertos
|0
|BOTE
|5 aciertos
|54
|312,23
|4 aciertos
|1.160
|12,92
|3 aciertos
|6.410
|2,34
|2 aciertos
|27.044
|1,39
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.