Quiniela y Quinigol del domingo 2 de noviembre

Los resultados de la Quiniela del domingo 2 de noviembre han sido los siguientes:

1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - X - 2 - 1 - X - X - 1 - 2. Pleno al quince: M2.

Con una recaudación de 4.199.518,50 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.

Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 116.078 euros: ha habido 5.388 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 11,85 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Pleno al quince 0 BOTE
14 aciertos 190 3.536,44
13 aciertos 3.610 87,25
12 aciertos 32.423 9,71
11 aciertos 161.770 1,95
10 aciertos 489.647 0,00

Quinigol

Los resultados del Quinigol han sido los siguientes:

1 VILLARREAL 4 RAYO VALLECANO 0 M0

2 AT. MADRID 3 SEVILLA 0 M0

3 REAL SOCIEDAD 3 ATHLETIC CLUB 2 M2

4 REAL MADRID 4 VALENCIA 0 M0

5 BARCELONA 3 ELCHE 1 M1

6 BETIS 3 MALLORCA 0 M0

La recaudación fue de 187.336 euros. No ha habido boletos acertantes de 6 aciertos, generándose un bote de 125.000 euros.

Reparto de premios
Categoría Acertantes Premio unitario
6 aciertos 0 BOTE
5 aciertos 54 312,23
4 aciertos 1.160 12,92
3 aciertos 6.410 2,34
2 aciertos 27.044 1,39

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

