Quiniela y Quinigol del domingo 2 de noviembre

Los resultados de la Quiniela del domingo 2 de noviembre han sido los siguientes:

1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - X - 2 - 1 - X - X - 1 - 2. Pleno al quince: M2.

Con una recaudación de 4.199.518,50 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.

Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 116.078 euros: ha habido 5.388 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 11,85 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Pleno al quince 0 BOTE 14 aciertos 190 3.536,44 13 aciertos 3.610 87,25 12 aciertos 32.423 9,71 11 aciertos 161.770 1,95 10 aciertos 489.647 0,00