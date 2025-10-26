RTVE presenta al Festival In-Edit 'Tete, tocar lo invisible', nova entrega d''Imprescindibles'
- El documental descobreix la vida i el llegat de Tete Montoliu, el pianista cec que va convertir Barcelona en capital del jazz
- A l'acte han assistit la filla i el net de l'artista, Núria Montoliu i Jordi Blesa Montoliu, i el cantautor Joan Manuel Serrat
'Tete, tocar lo invisible' és el nou documental d''Imprescindibles' dedicat al pianista de jazz Tete Montoliu. Una producció pròpia de RTVE, escrita i dirigida per Anna Solana i Jero Rodríguez, que s'estrenarà pròximament a La 2 i a RTVE Play. Diumenge 26 d'octubre, s'ha presentat al Festival In-Edit, als cinemes Aribau, en la secció 'Sons de Barcelona'. A l'acte han assistit la filla i el net de l'artista, Núria Montoliu i Jordi Blesa Montoliu, i el cantautor Joan Manuel Serrat.
La presentació s'ha iniciat amb la projecció de l'actuació de Marco Mezquida al piano, amb la ciutat de Barcelona de fons. Ha interpretat dues peces molt conegudes de Tete Montoliu: 'Jo vull que m'acariciïs' i 'Blues for Núria'.
A continuació, Anna Solana, una de les creadores del documental, ha destacat: "Al Tete Montoliu el que més l'apassionava del món era el jazz i la música, és obvi, després el Barça. Però era un gran amant de Barcelona i des del primer moment al documental queda clar que ell té aquest desig d'estar aquí i, tot i que pot voltar pel món i ser important a altres llocs, l'interessa no perdre el vincle amb la seva ciutat". També ha destacat que a RTVE "tenim un arxiu fantàstic, on tenim la seva veu i els seus comentaris".
Jero Rodríguez, l'altre codirector del documental, ha destacat un fet anecdòtic: "El Tete Montoliu va néixer, va viure i va morir al carrer Muntaner 83, aquí al costat dels cinemes Aribau, on se celebra l'In-Edit". També ha agraït la participació dels entrevistats del documental i de l'equip de RTVE.
Toni L. Querol, director artístic del Festival In-Edit Barcelona, ha explicat que "és un motiu d’alegria com a festival poder estrenar un nou documental musical del programa ‘Imprescindibles’ de TVE". I ha reivindicat que hi hagi més música als mitjans públics d’aquest país.
'Tete, tocar lo invisible'
El documental retrata la vida i el llegat de Tete Montoliu, el pianista de jazz més gran que ha donat Espanya al segle XX, un talent excepcional marcat per la tenacitat i un esperit libèrrim. Ni la seva ceguesa, ni el desert cultural de l’Espanya franquista li van impedir fer-se amb els grans jazzmen internacionals, dins i fora del país. Mitjançant imatges d’arxiu inèdites i testimonis propers, el documental mostra un músic que va convertir la seva discapacitat en motor de superació i creativitat.
Amb la col·laboració de Serrat, Mayte Martín, Ignasi Terraza, Marco Mezquida i la família Montoliu, entre molts d’altres, la pel·lícula ofereix una mirada íntima al seu univers musical i a la seva ciutat natal, Barcelona: refugi emocional i trampolí que el va projectar al món. Un viatge musical i humà per la memòria d’una ciutat, una època i un geni que va fer del jazz un acte de rebel·lia i llibertat.