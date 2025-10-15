'Cachitos de hierro y cromo' estrena su 14ª temporada en La 2

'Cachitos de hierro y cromo', presentado por Ángel Carmona, regresa a La 2 con su 14ª temporada, en la que el equipo del programa volverá a unir fragmentos del archivo musical de RTVE con más energía y humor que nunca. 'Por el mundo', primero de los diez nuevos capítulos, nos invitará a bailar al ritmo del mejor dance y grandes éxitos mundiales.

Esta nueva temporada dedicará otros programas al mundo del gimnasio, a las fiestas de pueblo, a las divas e incluso al true crime, poniendo banda sonora a la otra cara de la noche.

Contará con variopintos personajes y con guiones hechos por nombres ya clásicos del espacio, como los ex directores Jero Rodríguez y Arantxa Soroa, y los guionistas Alejandro Alcaraz, Toño Pérez, Antonio Vicente, Laura Del Val y Carlos Sanandrés. También se incorporarán nuevos nombres como Jesús Caballero y Elena Beltrán, y el realizador Marc Barbena se estrenará en la dirección.

Ángel Carmona RTVE