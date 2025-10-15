'Cachitos de hierro y cromo' estrena su 14ª temporada en La 2
- Diez nuevos capítulos, presentados por Ángel Carmona, con lo mejor del Archivo RTVE y los rótulos más ingeniosos
- #CachitosPorElMundo, dedicado a la música planetaria, el 19 de octubre, a las 23:30 horas en La 2 y RTVE Play
'Cachitos de hierro y cromo', presentado por Ángel Carmona, regresa a La 2 con su 14ª temporada, en la que el equipo del programa volverá a unir fragmentos del archivo musical de RTVE con más energía y humor que nunca. 'Por el mundo', primero de los diez nuevos capítulos, nos invitará a bailar al ritmo del mejor dance y grandes éxitos mundiales.
Esta nueva temporada dedicará otros programas al mundo del gimnasio, a las fiestas de pueblo, a las divas e incluso al true crime, poniendo banda sonora a la otra cara de la noche.
Contará con variopintos personajes y con guiones hechos por nombres ya clásicos del espacio, como los ex directores Jero Rodríguez y Arantxa Soroa, y los guionistas Alejandro Alcaraz, Toño Pérez, Antonio Vicente, Laura Del Val y Carlos Sanandrés. También se incorporarán nuevos nombres como Jesús Caballero y Elena Beltrán, y el realizador Marc Barbena se estrenará en la dirección.
'Por el mundo', primer episodio
La temporada despega con una primera entrega llena de ritmo, con guion de Toño Pérez. La nueva agencia de viajes del programa, “Cachitours”, ofrecerá un repertorio musical de lo más completo, con parada en grandes mitos de la música planetaria. Una entrega llena de ritmo, con música dance y grandes éxitos mundiales: de los sonidos más ancestrales a los tarareos más internacionales de cada continente
De la mano de Ángel Carmona, los espectadores podrán descubrir las maravillas del mundo en forma de música. Los ritmos africanos darán paso a distintos temas creados en América, y no faltarán la música de Asia, Oceanía y Europa.