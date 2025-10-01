Plano General es un programa de producción propia de TVE hecho con recursos técnicos y humanos de los Servicios Informativos. Se trata de un programa de entrevistas cuya cualidad más valorada por la audiencia es el acierto de un formato ágil y un abanico transversal de personajes procedentes de los más diversos ámbitos profesionales que abarcan el mundo de la cultura (cine, literatura, etc.), radio, televisión, deporte, política, medicina y otras muchas disciplinas de la vida pública española e internacional. El programa se emite los viernes a partir de las 22 horas en la 2, y se redifunde los domingos a las 6,30 h. en la 1, Canal 24 horas y TVE Internacional.

Jose Manuel Ortega Elgueta

Los próximos invitados del programa que dirige y presenta Jenaro Castro son El Mago Pop, el médico y conferenciante Mario Alonso Puig y la escritora María Dueñas. Son los propios personajes quienes eligen el lugar de la entrevista y la persona que habla de ellos en la semblanza, un repaso a la trayectoria vital que les hace relevantes para ser entrevistados en Plano General. La entrevista de María Dueñas se realizó en la Biblioteca Nacional, la del Mago Pop en el edificio de la Fundación Telefónica, y la del doctor Alonso Puig en los estudios de Torrespaña.

Jose Manuel Ortega Elgueta

Por el programa han pasado Josep Carreras, Raphael, Mariano Barbacid, Javier Solana, Josep Piqué, Ramón Tamames, Carolina Marín, Pedro Cavadas, José Mota, Irene Villa, María Galiana, Antonio Resines, Luis Tosar y un sinfín de personajes. Todos ellos se someten a las secciones de Plano General: la semblanza, sala de prensa, en un rincón del alma, cuestionario en primer plano y el muro virtual del programa en el que dejan colgada su frase favorita.