Homenaje a Antonio Machado

I

EL ojo que ves no es

ojo porque tú lo veas;

es ojo porque te ve.

II

PARA dialogar,

preguntad, primero;

Después… escuchad.

XVI

Si vino la primavera,

volad a las flores;

no chupéis cera.

XXIV

DESPACITO y buena letra:

el hacer las cosas bien

importa más que el hacerlas.

XLII

ENSEÑA el Cristo: a tu prójimo

amarás como a ti mismo,

mas nunca olvides que es otro.

LII

DEMOS tiempo al tiempo:

para que el vaso rebose

hay que llenarlo primero.

LIV

TRAS el vivir y el soñar,

está lo que más importa:

despertar.

LX

CREÍ mi hogar apagado,

y revolví la ceniza…

Me quemé la mano.

LXIV

COMO don San Tob,

se tiñe las canas,

y con más razón.

LXIV

POR dar al viento trabajo,

cosía con hilo doble

las hojas secas del árbol.

LXVII

PONED atención:

un corazón solitario

no es un corazón.

LXX

TODO necio

confunde valor y precio.

LXXXIX

¿TU verdad? No, la Verdad;

Y ven conmigo a buscarla.

La tuya, guárdatela.

(Nuevas Canciones, 1924)