Pamela Magal en concierto, este viernes en Las noches del Monumental

La cantante Pamela Magal es la protagonista de la última noche del Monumental de la temporada. Viene acompañada del pianista Martín Murano, el guitarrista Álvaro Perucho, el batería Álvaro Vallejo, el bajista Álex Morell y la corista Luna Mora. Además, trae como artistas invitados a la armonicista Raquel Vega, el chelista Jaime Díaz-Pallarés, el trompetista Sebastián Vita, el cantaor Jesús Romero, y las parejas de baile con Noelia Gobea, Jorgelina Cabo y Julián Breser. RTVE grabará el concierto para emitirlo en La 2 el 9 de junio de 2023.

Con una voz cautivador y una fuerte presencia en el escenario, Paloma Magal rinde homenaje a su herencia cultural que fusiona con sonidos modernos. Natural de Buenos Aires, posee un estilo musical propio que fusiona el flamenco y el tango.

A los 11 años comenzó a estudiar con Gustavo Cerón y Sebastián Mellino (compositor y productor de la serie juvenil Violetta de Disney) con quienes realizó la carrera integral de cantante. A los 15 años formó parte del trío «Hijas de su madre», hecho que la llevó a sus primeros pasos como compositora. Participó en Argentina en programas de televisión, centros de espectáculos y obras de teatro musical a bordo del barco Grand Celebration en la temporada europea 2012. En su primera producción musical «Intensidad» producida por Luigy García y Luis Arciniega, propuso un sonido exquisito, mezclando música electrónica, rock, pop y funk. Vivió 6 años en México, donde siguió desarrollando su carrera hasta llegar a España, promocionando su segundo álbum «Renaciendo» y preparando nuevos lanzamientos junto al productor musical Martín Murano.

Se interpretarán los siguientes temas, todos compuestos por Pamela Magal: Adicto a mi piel, Donde me encuentre, Llévame, Regálame, No soy tan buena, Cobarde, Dime, Pa quien lo busca, Es hora, Que no me falte, ¿Qué espero?, Se lo dió la calle, Sangre pa eso, Hasta luego, y Renaciendo.