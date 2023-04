Swingin with Love! Con la WSA BIG BAND, este viernes en Las noches del Monumental

Vuelve a Las noches del Monumental la banda WSA (Walter Sax Academy) de Walter Geromet, pero con un formato de Big Band en lugar de Small Ensemble, como la primera vez que pisaron el escenario en junio de 2022. RTVE grabará el concierto para emitirlo en La 2 en el mes de mayo.

Puedes sacar aquí las entradas para este concierto

La WSA BIG BAND, es una formación con más de 10 años de trayectoria que nace dentro del proyecto Walter Sax Academy, escuela de saxo dirigida por el músico italiano Walter Geromet. Con su sección de vientos única, compuesta por 16 saxofones de distintos tamaños y su sección rítmica completa, que reúne guitarra eléctrica, bajo, batería, piano y percusión, la WSA actuará en el Teatro Monumental con una hora de selección de temas y arreglos para Big Band, entre los mejores del último siglo.

Un repertorio fresco y elegante recurriendo grandes clásicos de Glen Miller, Benny Goodman, Cole Porter, Duke Ellington, Paul Anka, entre muchos otros; recordando algunas de las voces más importantes de este estilo, como de Ella Fitzgerald, Dinah Whashington, Nina Simone, Frank Sinatra, Bobby Darin o Nat King Cole.

Forman la WSA BIG BAND: Walter Geromet, dirección, saxo y voz; Cris de La Osa, Yaiza López y John O’ Brien, voces; John O’ Brien, baile claqué; Eduardo Gianello, piano;Juan Luís Celada, batería; Luis Fernández Ortega, guitarra eléctrica; Miguel Ángel Villafruela, bajo; Carlos Otero, percusión; Gabriel Palacios y Jesús Sevilla, saxo soprano; Tanya Ayllón, Juan Luis López, Juan Hernández, Frutos J. del Cerro, Daniel Domínguez y Beatriz García, saxo tenor; María Jiménez, Jose María Sánchez, Markus Reichmuth, Alberto Pérez y y Mara Rozas, saxo alto; y Roberto Sánchez Perez y Eduardo Maroto, saxos barítono.

Interpretarán los temas: American Patrol – Frank White Meacham/Glen Miller

; Love me or leave me - Walter Donaldson y Gus Kahn/Nelson Riddle; I’ve got you under my skin - Cole Porter/Nelson Riddle; For once in my life – Stevie wonder/Lennie Niehaus; What is this thing called love – Cole Porter/Daryl Mckenzie; More (theme from “Mondo Cane”) - Riz Ortolani y Nino Oliviero /Quincy Jones; Caravan – Duke Ellington/Dave Wolpe; Feeling Good – Anthony Newley y Leslie Bricusse / Philippe Marilla; Solid as a rock – Bob Hiliard y David Mann/Sy Oliver; Wonderwall - Noel Gallagher/Paul Anka; What a difference a day made – María Grever/Natalie Cole; Beir mir bist do shein - Jacob Jacobs y Sholom Secunda/Benny Goodman; y L.O.V.E. – Bert Kaemfert/Milt Gabler.