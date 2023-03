'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. El programa s'emet els dissabtes a les 20:30 hores al Canal 24horas.

'Aquí Parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, rep dissabte Jéssica Albiach. El programa també repassa l'actualitat política i parlamentària de la setmana.

Lluís Falgàs entrevista Jéssica Albiach, presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, sobre el posicionament del partit el dia abans que Yolanda Díaz presenti la plataforma política Sumar.

A més, 'Aquí parlem' repassa l'actualitat d'una setmana intensa: en tres dies i per afers diferents tres polítiques, tres dones, han estat marcades per la justícia espanyola: s'ha fet pública la resolució judicial que condemna Laura Borràs a a 4,5 anys de presó i 9 d'inhabilitació, l'exconsellera Clara Ponsatí ha tornat a Catalunya inesperadament i s'ha produït el judici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per desobediència contra la també exconsellera Meritxell Serret. En un altre ordre de coses, s'ha celebrat la cimera de partits per afrontar la sequera a Catalunya.