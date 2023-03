La Orquesta Sinfónica RTVE dirigida por la maestra noruega Tabita Berglund interpreta un programa formado por la obra Pan del compositor noruego Monrad Johansen, el concierto para violonchelo y orquesta en mi menor de Edward Elgar, con Pedro Bonet como solista, y las suites 1 y 2 y la obertura de Peer Gynt de Edvard Grieg. El concierto podrá escucharse a las 20:00, por Radio Clásica, y TVE lo grabará para emitirlo en Los conciertos de La 2.

El concierto de esta semana está encuadrado en el Ciclo de Jóvenes Músicos de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE, una plataforma de jóvenes talentos tanto en la dirección de orquesta como en la interpretación como solistas. En esta ocasión serán el chelista leonés Pedro Bonet y la directora noruega Tabita Berglund.

El programa comienza con la pieza Pan, del compositor noruego Monrad Johansen (1888-1974). También pianista y crítico musical, Monrad escribió la primera biografía de su compatriota Edvard Grieg. Su estilo es difícil de clasificar al estar influido primero por el romanticismo tardío de Grieg, después por el impresionismo francés. De su obra Pan, Monrad afirmó que no podría haberlo escrito si no hubiera estado bajo la ‘disciplina severa’ de su profesor de Leipzig Hermann Grabner, del que aprendió los principios del estilo neoclásico.

A continuación, la Orquesta Sinfónica RTVE bajo la dirección de la maestra noruega Tabita Berglund interpreta el concierto para violonchelo y orquesta en Mi menor Op. 85 de Edward Elgar, con el violonchelista leonés Pedro Bonet como solista. Escrita en 1919 poco a poco se ha convertido en una de las obras para violonchelo habituales en las salas de conciertos, sobre todo a raíz de su interpretación por la chelista Jacqueline Du Pré. No es un concierto al uso en el dialogan solista y orquesta sino que la partitura se desarrolla como un solo al que la orquesta se une respaldando al chelo. Se divide en cuatro movimientos: Adagio-Moderato, Lento-Allegro Molto, Adagio y Allegro-Moderato-Allegro ma non troppo-Poco più lento-Adagio.

El concierto finaliza con las Suites 2 y 1 de Peer Gynt, de Edvard Grieg, basado en el drama homónimo del escritor noruego Henrik Ibsen. Estrenada en 1876, la obra original tenía 23 movimientos en total, de los que en 1891 el propio Grieg extrajo ocho divididos en dos grupos, las dos Suites 1 y 2 que interpretará la Orquesta Sinfónica RTVE bajo la batuta de la directora Tabita Belgrund, quien ha añadido la obertura o preludio original de la obra. De su partitura se han utilizado fragmentos para películas, videojuegos y versiones de grupos de música pop. Aunque es una obra muy conocida, sus movimientos más populares son La mañana, Danza de Anitra y En la gruta del rey de la montaña.

Pedro Bonet



Nacido en León, realizó los estudios de enseñanzas profesionales con Javier Albarés en Madrid, obteniendo el Premio Fin de Grado en su especialidad. Ha recibido clases de Martti Rousi, Gary Hoffman, Gregor Horsch, Jens Peter Maintz y Adolfo Gutiérrez entre otros. Ganador de la VII Edición del Concurso de Cuerda Ciudad de Vigo en la especialidad de violonchelo y del Primer Premio en la categoría Superior del XVII Certamen Intercentros Melómano, sus próximos compromisos incluyen conciertos y recitales en Europa y Estados Unidos, país en el que fue ganador de la Fuchs Chamber Music Competition. Ha ofrecido recitales en Madrid, Segovia, Festival de Música y Danza “Ciudad de Úbeda”, Toledo, León, Mallorca, Rumanía, Getafe, Vigo, Cádiz, Alicante, Oporto, Coímbra, Texas y New York. Colabora habitualmente con el Grupo de música barroca La Folía, grupo con el que grabó un CD en 2023. Como solista ha actuado con la Orquesta Sinfónica del Real Sitio, bajo la dirección del maestro Cristobal Soler, así como con la Orquesta de Cámara Andrés Segovia, la Orquesta Clásica de Vigo y la Orquesta Sinfónica Ciudad de Getafe. Ha acudido como invitado en varias ocasiones a Radio Nacional de España y RTP2 en Portugal. Destaca su interés por la música de cámara, estrenando mundialmente en Alicante en 2019 la Suite para Violonchelo y Piano compuesta por el compositor David del Puerto dedicada a él y ha trabajado con músicos como Flores Chaviano, Georgy Vasilenko, Noelia Rodiles, Amparo La Cruz, Bruno Vlahek, Daniel Avshalomov, Nicholas Mann y William Wolfram. En la actualidad es profesor e intérprete del Classical Music Institute en San Antonio, Texas. Es discípulo de Michal Dmochowski, con quien cursó el Grado Superior en el Centro Superior Katarina Gurska obteniendo Premio Fin de Grado. Posteriormente finalizó sus estudios de máster con Philippe Müller en la Manhattan School of Music de New York gracias a una beca Fulbright