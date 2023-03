'Documentos TV' estrena 'Mujeres en la ciencia'

Enmarcado en la programación especial que RTVE ofrece con motivo del 8 marzo, Día de la Mujer, ‘Documentos TV’ se fija en la presencia femenina en profesiones científicas y tecnológicas. En la actualidad, solo un tercio de los científicos son mujeres y en algunos otros sectores, como la tecnología digital y la matemática, no llegan al 15%.

Sexismo, desconfianza, invisibilidad y techos de cristal

La masculinización de la ciencia, los estereotipos por los que se rige la sociedad y los sistemas educativos que tienden a propagarlos hacen que muchas mujeres desistan de sus vocaciones.

Solène Lallarta es ingeniera mecánica en cálculo de estructuras en uno de los astilleros más importantes de Francia. Se trata de un lugar muy masculinizado porque los empleos técnicos están copados por el 98% de hombres. A sus 28 años, ejerce la profesión de sus sueños, pero llegar ahí no le ha resultado fácil. “Hay estereotipos sobre las mujeres”, asegura. “No vemos las cosas en 3D, somos pésimas en cuestiones mecánicas y en matemáticas…”, enumera los clichés que funcionan a su alrededor.

Según falsas ideas preconcebidas, pero que calan en el imaginario social, las mujeres tendrían menos aptitudes en el campo científico. “No hay ningún argumento científico, sólido, serio e ineludible por el que las mujeres sean menos competentes en campos como el de las matemáticas o las ciencias”, ha demostrado en su estudio con resonancia magnética, el doctor en Psicología Social y Cognitiva Pascal Huguet.

Agathe Begault tiene 32 años y es desarrolladora de software, a pesar de que en el colegio le dejaron claro que, si no era buena en matemáticas, no llegaría a ningún lado. Ha luchado contra la invisibilidad y la desconfianza en su entorno. “Cuando aporté ideas no se me prestó atención; cinco minutos después un hombre repetía mis ideas y eran una genialidad”, se queja Begault.

Sexismo, falta de reconocimiento, techos de cristal, estereotipos, invisibilidad… Son solo algunos de los obstáculos que se presentan en ‘Las mujeres en la ciencia’ y a los que a diario se enfrentan muchas mujeres.