El documental d'Isabel Coixet 'El sostre groc', va ser reconegut anit com a millor documental a la gala de lliurament dels XV Premis Gaudí, que atorga l'Acadèmia del Cinema Català. Participada per RTVE, la cinta explica i denuncia el cas d'abusos sexuals a l'Aula de Teatre de Lleida, a partir de la denúncia de nou alumnes a dos professors. El cinema participat per RTVE va obtenir una vintena de premis, en una gala marcada per l'homenatge al cineasta Agustí Villaronga.

'El sostre groc', d'Isabel Coixet, va rebre el XV Premi Gaudí com a millor documental. El documental, participat per RTVE, explica i denuncia el cas de l'Aula de Teatre de Lleida a través de les seves protagonistes. L'any 2018, un grup de nou dones van presentar una denúncia contra dos dels professors pels abusos sexuals patits durant els anys 2001 i 2008, quan eren unes adolescents. Però era massa tard. Per por, vergonya, perquè van trigar molt de temps a entendre i pair el que havia passat, la denúncia va arribar quan el cas ja havia prescrit i es va arxivar. El que no sabien és que, malgrat tot, els seus testimonis estaven obrint una porta darrera la qual potser no estava tot perdut.

Cinc de les protagonistes del film en recollir el guardó, han agraït a Coixet haver fet d'altaveu i haver trobat "altres formes de sanar", i han reclamat "recursos i ganes" a l'Administració per afrontar els abusos. El públic del MNAC ha acollit el parlament amb un ovació final i la platea dempeus.

El documental 'El sostre groc' es podrà veure molt aviat a RTVE Catalunya i RTVE Play Catalunya.