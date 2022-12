'La Dipu, el govern desconegut' és un documental realitzat per Albert Solé i Joan Salicrú. És una producció de RTVE i La Xarxa de Comunicació Local amb la col·laboració de les productores Clack i Minimal Films.



El documental 'La Dipu, el govern desconegut' ofereix un recorregut per la institució des de la mirada de persones que hi tenen un vincle especial, perquè fa anys que treballen o perquè tenen una relació personal i la coneixen bé.

Cuatre profesionals narraran el seu dia a la Diputació. Per exemple, participen el conductor d’un dels bibliobusos que es passegen per la comarca d’Osona (en aquells municipis que no tenen biblioteca municipal), en Joan; La directora de l’espai natural de les Guilleries, Sònia Llobet; en Josep Verdaguer d'Acció Climàtica i una infermera del programa Respir que la Diputació du a terme a Llars Mundet.

Coneixerem les interioritats de la Diputació a través de la seva mirada. La narració amb els protagonistes ens aproparà a la historia de l'entitat en format gràfic, i amb les imatges d'arxiu de la Diputació i de l'arxiu de RTVE Catalunya complementaran al treball.

Aquest 2022 la Diputació de Barcelona ha arribat als 200 anys d'història. Amb una tasca cabdal en l'àmbit de les biblioteques públiques i les carreteres secundàries, els espais naturals o l'ajuda als Ajuntaments per dur a terme polítiques mediambientals avançades, el documental vol posar llum a un govern desconegut.

El documental explica què fa la Diputació de Barcelona i com gestiona els recursos. Amb el seguiment dels personatges durant la seva feina, la narració històrica, i amb la descripció dels objectius i de l'obra de l'entitat, ens proposa conèixer una institució poc coneguda per la ciutadania i que el passat 15 de maig ha arribat als 200 anys de vida.