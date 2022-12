RTVE ha recollit quatre Premis Ondas a la 69a edició dels guardons: dos per la cobertura, tant de RNE com de TVE, de la guerra d'Ucraïna; el tercer per al programa 'Saber y Ganar', que ha celebrat enguany el 25è aniversari, i un altre per a l'actriu Elena Rivera, protagonista de la sèrie 'Sequía'. Els guardons s'han lliurat a una gala el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

La informació de qualitat i l'entreteniment de RTVE han estat reconeguts ahir a la 69a edició dels Premis Ondas. En una gala conduïda pel periodista Aimar Bretos i l'actriu mallorquina Llum Barrera, RNE ha estat premiada per la cobertura de la guerra d'Ucraïna, encarnada en la figura del periodista i enviat especial Fran Sevilla "per informar del conflicte sobre el terreny amb objectivitat , aportant context i assumint els riscos per als informadors d'acostar-se a la primera línia del front".

La directora dels serveis informatius de RNE, Mamen del Cerro, ha destacat el compromís amb el periodisme de RNE i l'esforç de la ràdio pública per cobrir la guerra, amb un desplegament de més de 20 persones fent relleus: "Malgrat els riscos continuarem volent ser als llocs on creiem que hem de ser".

Per la seva banda, Fran Sevilla ha explicat que fa 40 anys que va cobrir la seva primera guerra i com el va marcar l'"olor a mort, una olor que m'ha acompanyat i m'acompanya per recordar que les guerres només generen dolor i patiment, i ens toca, com a periodistes, denunciar-ho i escriure-ho a l'aire i transmetre-ho per les ones".

Fran Sevilla i l'equip de RNE amb el Premi Ondas rtve catalunya

Els serveis informatius de TVE també han estat guardonats per la cobertura de la guerra d'Ucraïna "per abordar amb una mirada pròpia el conflicte, gràcies a la qualitat dels seus corresponsals, enviats especials, reporters i equips tècnics. Cobertures com aquesta demostren la importància de apostar per una informació pública potent", assenyala el jurat.

"Des de RTVE hem pogut explicar la guerra, que és explicar el patiment i el dolor", ha destacat Pep Vilar, director de continguts informatius de RTVE, que ha destacat la tasca dels enviats i enviades especials de la ràdio, la televisió i els interactius "que han estat els nostres ulls".

Luis Pérez, director d'informació internacional de TVE, ha remarcat que "aquest és un premi col·lectiu, que gratifica l'esforç de desenes i desenes de treballadors de la nostra empresa", la feina dels quals "ha consistit en l'ABC del periodisme, que és anar als llocs, veure i explicar".

L'equip de 'Saber y ganar' es va mostrar molt content en recollir el Premi Ondas a millor programa d'entreteniment. El format original ideat per Sergi Schaaff ha celebrat aquest any el seu 25è aniversari en antena.

Jordi Hurtado amb Elisenda Roca, Urbana Gil, Abigail Schaaff, Pilar Vázquez i Oriol Nolis rtve catalunya

Urbana Gil, directora de Cultura i Societat de RTVE, ha agraït el premi en nom de La 2, i l'ha volgut compartir amb l'equip i especialment amb els seus espectadors que són "el gran valor de 'Saber y Ganar', per la seva fidelitat i afecte".

Abigail Schaaff, codirectora del programa, ha llegit un text del seu pare, Sergi Schaaff, que per motius de salut no ha pogut assistir a la gala. El mític realitzador ha recordat l'època en què va idear el format, un nou concurs de preguntes i respostes, amb preguntes educatives i quotidianes i amb "la nostra gran carta: els concursants". Schaaff s'ha mostrat "preparat per a 25 anys més". "Papa, ja el tenim!" ha exclamat alegra Abigail Schaaff.

Per part seva, Jordi Hurtado ha remarcat que el concurs és "tot un referent de la televisió pública", i ha destacat que el secret de l'èxit és a "la longevitat, la passió que hi posem, haver aconseguit traspassar fronteres i l'altíssima fidelitat de l'audiència". Hurtado ha destacat que és un format intergeneracional i un planter de concursants. El presentador ha volgut dedicar unes paraules a Sergi Schaaff "per ser tan gran, tan autèntic, tan especial, tan brillant i, com diu la teva filla, incansable, per la teva generositat i talent, perquè al teu costat sempre seguim aprenent, les teves paraules són la nostra guia: "la feina ben feta també agrada"".

Elena Rivera ha recollit el Premi Ondas a la millor intèrpret femenina de ficció "per la seva versatilitat a l'hora d'afrontar personatges diversos en un any en què ha encapçalat tres títols de ficció (Alba, Els hererederos de la tierra i 'Sequía')" .

Elena Rivera rtve catalunya

En el seu discurs, Elena Rivera ha agraït als seus pares haver-la acompanyat durant la seva carrera i ha destacat que li hagin atorgat el guardó per l'emissió de diverses sèries, "la qual cosa em fa sentir molt afortunada". L'actriu ha volgut fer notar que "els projectes són més persones que empreses" i l' ha dedicat "a qui dona sentit a tot això que fem, el públic, els que són a l'altra banda".