Pagar la hipoteca, comprarse un coche, mudarse cerca de la playa, dar la vuelta al mundo… Aunque un décimo de la lotería no es gratis, soñar sí, y cada vez que se acerca la fecha del sorteo de Navidad, muchos no pueden evitar imaginar lo que harían si les tocase el premio gordo. Pero hay algo que suele dejarse de lado en las ensoñaciones y que, si finalmente la suerte se pone de tu lado, quizás te sorprenda: los premios están sujetos a un impuesto de Hacienda. En RTVE.es te contamos cuánto se lleva el Estado según la cantidad de dinero que te haya tocado.

Esta norma se aplica a los premios de las loterías y apuestas organizadas por la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado y por los órganos o entidades de las Comunidades Autónomas, así como de los sorteos organizados por la Cruz Roja Española y de la ONCE, según la Ley 16/2012, de 27 de diciembre.

De esta forma, si ganas menos de 40.000 euros, tu premio será considerado como menor, por lo que Hacienda no te cobrará nada.

¿Hay que hacer algún trámite?

Hacienda se queda con su parte de forma automática cuando se va a cobrar el décimo, es decir, no hay que realizar ningún trámite para declarar el premio.

No obstante y pese a que la Lotería de Navidad no está incluida en la base imponible del IRPF, sí hay que incluir el premio en el apartado de Ganancias y Pérdidas Patrimoniales no derivadas de la Transmisión de Elementos Patrimoniales de la declaración de la renta.

En cualquier caso, el dinero ganado no afecta a la hora de solicitar ayudas públicas, becas o prestaciones de la Seguridad Social.