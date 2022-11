David Ruiz presenta su disco 'Where we come from' en Las noches del Monumental

Música con tintes de diferentes estilos, desde el jazz clásico, flamenco, música electrónica, música mediterránea y rock

Con la participación del bailaor cordobés Daniel Navarro

Viernes 11 de noviembre de 2022, a las 22:00 en el Teatro Monumental



02.11.2022 | 15:14 horas Por RTVE.ES

David Ruiz cropper