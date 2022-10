Mariano Díaz New Generation Band y Perico Sambeat en Las noches del Monumental

Junto al pianista, teclista y compositor Mariano Díaz, actuarán en Boogie Girl Generation Band el saxofonista Perico Sambeat, el teclista y safononista Miguel López, el guitarrista Lucio Lupano, el contrabajista Darío Guibert y Dani Pimen a la batería. El concierto lo grabará RTVE para emitirlo por La 2.

Puedes comprar aquí las entradas para ese concierto

“Boogie Girl y Otras Canciones” es el nuevo proyecto de Mariano Díaz (Pianista nominado a los premios Grammy, compositor y productor). Todas las composiciones son canciones originales donde la melodía cuenta con especial importancia, con pinceladas de Jazz, soul y rock. También está presente en todo momento la improvisación con toda la tradición entre Miles Davis al Jazz más contemporaáneo.

En concierto presenta a su vez a The New Generation Band, compuesto por algunos de los más talentosos músicos jóvenes de España. Esta formación lleva activa dos años, presentándose en el mítico Café Central de Madrid, con seis conciertos de aforo completo. El concierto incluye como invitado especial a Perico Sambeat en los saxos.

Se podrán escuchar los temas Boogie Girl, Closer, Mientes, Jade, Hoy tuve un sueño, Balroom Dancen, Nunca en el metro (Me verás), Twin Peaks, The rising sun, Mr. Tee The Star y New Rules.