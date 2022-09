'Amèrica del centre', aquesta setmana a 'Hotspots'

'Hotspots' és una sèrie documental sobre algunes regions de la Terra que tenen una gran riquesa d'espècies vegetals i animals, produïda per RTVE i Terra Incognita docs.

Aquesta setmana 'Hotpots' visita 'Amèrica del centre', un territori que acull un dels punts calents de biodiversitat del món. Aquest hotspot a Costa Rica mostra espècies úniques d'animals i plantes en entorns molt amenaçats, per la qual cosa la conservació és prioritària.

Martí pescador RTVE

Al capítol 'Amèrica del centre' de 'Hotspots' viatja per Costa Rica per mostrar els boscos muntanyencs més alts i els boscos ennuvolats més extensos i més ben protegits de la regió, on trobem espècies el jaguar, la mona aranya, els udoladors i els tapirs. La regió és un pas crític d'almenys 225 espècies d'aus migratòries.