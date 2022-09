Salvador Illa, aquesta setmana a 'Aquí parlem'

'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. El programa es torna a emetre els diumenges a les 19:30 hores al Canal 24horas.

Aquesta setmana, Lluís Falgàs, director i presentador d''Aquí parlem' entrevista Salvador Illa. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana.

Salvador Illa, en un moment de l'entrevista RTVE CATALUNYA

El cap de l'oposició al Parlament de Catalunya, president del grup parlamentari Socialistes – Units per avançar i secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, s'asseurà al plató d''Aquí parlem' aquesta setmana. Lluís Falgàs li preguntarà el paper de l'oposició en aquest curs parlamentari que tot just comença i sobre la presència de Pedro Sánchez a la Festa de la Rosa de Gavà aquest diumenge 25 de setembre.

L'espai dirigit per Lluís Falgàs també analitzarà el debat de política general, que tindrà lloc al Parlament de Catalunya els dies 27 i 30 de setembre, i que obre el període legislatiu. En el debat els partits polítics tradicionalment fixen les seves estratègies i enguany serà especialment interessant per la relació tensa entre Esquerra Republicana de Catalunya i Junts per Catalunya.