Les Illes Cook, a 'Turisme rural al món'

La sèrie documental 'Turisme rural al món' visita diferents indrets del planeta per endinsar-se en els entorns naturals més increïbles. S'emet els diumenges a La 2.

Aquesta setmana 'Turisme rural al món' viatja a les Illes Cook on recorrerà els seus paisatges, descobrirà la seva fauna i coneixerà la seva gent.

Les Illes Cook rtve catalunya

Al Pacífic Sud, al cor de la Polinèsia, es troben les Illes Cook, un arxipèlag format per 15 petites illes. Des de Rarotonga, la més poblada d'elles, 'Turisme rural al món' inicia un viatge per descobrir llegendàries selves, platges paradisíaques i increïbles esculls de coralls.