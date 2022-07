Ràdio 4 estrena temporada d'estiu aquest dilluns 18 de juliol

Dilluns 18 de juliol comença la programació d'estiu de Ràdio 4, amb una proposta ben fresca dels magazins del matí i de la tarda. Després de l'estrena de 'Xavifòrnia' el 4 de juliol, conduït per Xavier Martínez, s'estrenen 'Avui, sol!', amb Albert Lesan, als matins, i 'Factor 90', amb Marc Hernández, a les tardes. El podcast musical 'Sax Atac!', amb Dani Nel·lo, també és una altra novetat per a aquest estiu.

El 18 de julio, arrenca la programació d'estiu de Ràdio 4. 'Xavifòrnia' ja és en antena en la franja habitual del 'Cafè d'idees' de Gemma Nierga, de dilluns a divendres de 8 a 10h. A 'Xavifòrnia' a l'estiu res es paralitza i continua passant de tot: entrevistes, música en directe, entreteniment. Xavi Martínez compta amb la col·laboració setmanal del periodista Dani Senabre, l'actriu Itziar Castro, el crític cinematogràfic Alberto Rey, el músic Daniel Brand i la coach Laura Chica.

A les 10h Albert Lesan pren el relleu a la graella amb 'Avui, sol!', en la franja de l''Avui sortim' de Samanta Villar, de dilluns a divendres de 10h a 13h per instal·lar-se en la diversió i l'entreteniment. I no parlarà només d'esports Albert Lesan! Ens acompanyarà per explorar territoris com la moda, la ciència, la gastronomia, les relacions personals... i per suposat, l'humor!

'Factor 90', les tardes entre setmana de 17 a 19h RTVE CATALUNYA

'Factor 90', amb Marc Hernández ens convida a viatjar arreu del món enganxats a la ràdio les tardes de 17 a 19h. Cada programa estarà dedicat a un destinació turística que recorrerem mitjançant la seva cultura, geografia i història. Unes vacances al millor preu!

'Sax atac!' és el podcast musical de Dani Nel·lo RTVE CATALUNYA

Dani Nel·lo ens obre la seva discoteca i el seu bagatge con a saxofonista a 'Sax Atac!'. Posa't els auriculars i escolta bona música en un podcast que et pots emportar on vulguis. Dani Nel·lo ens guia pels camins del saxo al llarg de la història de la música. Una delícia per a les oïdes!

El 12 de setembre s'estrenarà la nova temporada de Ràdio 4.