La filosofia de vida de Macaco, a 'Efecte Collins'

El programa de música de La 2, 'Efecte Collins' mostra amb molta cura les propostes d'artistes ben diferents i referencials a Catalunya. Dirigit per Gonzalo Bello, s'emet els dissabtes a La 2.

Aquesta setmana 'Efecte Collins' acomiada la temporada amb Macaco. El músic tocarà tres cançons: dues que són importants en la seva carrera, 'Blue (Diminuto planeta azul)' i 'Ovejas negras', i 'Quiéreme bien', un avanç del seu proper àlbum.

Macaco rtve catalunya

Fruit de la Barcelona dels anys 90 i l'escena musical dels principis de la dècada dels 2000, Macaco va començar a moure's per la multiculturalitat de les rambles, per finalment crear el seu propi projecte homònim amb artistes de països llatinoamericans. Després de 15 anys de trajectòria musical, i amb molts projectes entre mans, torna per anunciar el seu proper àlbum, 'Vuélame el corazón'.

Va iniciar la seva carrera com a músic tocant al carrer i aprenent de tot el que veia per crear una comunió entre les paraules i els sons. Una fusió musical que anava des de la rumba fins al reggae, passant pels sons llatins i el funk. La seva filosofia de vida, dins i fora dels escenaris, fa que s'involucri en diverses causes socials per tal d'aprofitar l'altaveu que té.

Macaco en un moment de l'actuació rtve catalunya

Al programa, Macaco intenta promoure l'eliminació de les etiquetes que els ciutadans i les ciutadanes adjudiquen ràpidament a qualsevol persona pel seu aspecte o per les seves idees. Defensa que tothom pot canviar d'opinió o canviar d'estil musical, per exemple, sense que això suposi allunyar-se de la seva personalitat. L'artista lluita per una societat més amable, comprensiva i tolerant, on no es promogui l'enfrontament constant i les persones puguin viure tranquil·lament.