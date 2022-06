‘Documentos TV’ cierra temporada con ‘Salim, una lección de vida’, un reportaje producido por RTVE, con guion y realización de Pilar Requena, que cuenta la historia de Salim, un joven gambiano que ha renunciado a Europa, pero no a sus sueños. A Salim lo conocieron en Libia donde ‘Documentos TV’ estaba grabando ‘El abismo libio’. Ahora, de vuelta a casa les habla del infierno vivido y de su nueva vida

Salim Nyariga es un joven gambiano que sabe bien lo que es el backway, como llaman en su país a la migración clandestina a Europa. Y sabe muy bien también lo que es el sentimiento de fracaso, al renunciar a cruzar el Mediterráneo y desistir del sueño europeo.

Lo conocieron en Trípoli, en diciembre de 2020, cuando se presentó en la sede de la Organización Internacional para las Migraciones a pedir la repatriación voluntaria. “Ya he renunciado a ir a Europa. Quiero volver a Gambia”, confesaba en el documental ‘El abismo libio’. Salim ya no podía más, había sobrevivido al desierto en manos de traficantes, a los malos tratos, al infierno libio, y no conocía a su hija que nació cuando él ya había partido rumbo a Europa.

El equipo de 'Documentos TV' con Salim RTVE

El equipo de ‘Documentos TV’ se comprometió a reencontrarse en Gambia. ‘Salim, una lección de vida’ es la historia de un joven africano que fue en busca del paraíso y se encontró el infierno, que superó el fracaso para mirar hacia adelante con la esperanza de un futuro mejor. Que partió por su hija y retornó por ella y que ahora sonríe de nuevo junto a ella, su familia y sus amigos.

En el documental, Salim recuerda su trayecto hasta Libia y la terrible experiencia. Hoy, su día a día nada tiene que ver con el sueño europeo, pero sí con el sueño que le acompaña desde niño: tener una granja avícola en su pueblo, en la Gambia más rural y pobre. Para conseguirlo, a su vuelta, con ayudas diversas, se compró un taxi y recorre las calles y carreteras del país con la mirada puesta en su objetivo.

A partir de la historia de Salim, ‘Documentos TV’ analiza, con representantes gambianos y de organizaciones internacionales, las razones que llevan a los jóvenes del país a arriesgar sus vidas en busca de Europa. Miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional cooperan con sus colegas gambianos.

Salim ha hecho del fracaso virtud, ha tenido el valor de reconocer que no era Europa lo que quería, que su verdadero sueño está en su pueblo. No quiere que su hija pase por la terrible experiencia vivida por su padre. Pero, sobre todo, no ha perdido la esperanza y ha recuperado la paz.