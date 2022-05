Natalia Calderón & Sebastián Chames Quartet, este viernes en Las noches del Monumental

Como su nombre indica, el proyecto de Natalia Calderón y Sebastián Chames ofrece un repertorio monográfico de composiciones de jazz de George Gershwin y Duke Ellington, en el que llevan trabajando más de siete años con gran éxito de público. RTVE grabará este concierto para emitirlo el 24 de junio por La 2.

Puedes comprar aquí las entradas para este concierto



Natalia Calderón es una cantante, actriz, compositora, coach vocal y productora teatral, doctoranda en la Escuela de Doctorado en Estudios Teatrales de la Universidad Complutense de Madrid y con el grado superior de Jazz en Musikene.

Sebastián Chames es un pianista y compositor español de origen argentino, formado en Nueva York, que lleva desde temprana edad en la escena jazzística, a comienzos de los años 90, con numerosas actuaciones en el Café Central.

A lo largo de los años Natalia y Sebastián han ido profundizando en la música de Gershwin y Ellington, explorando, aun mismo tiempo, nuevos colores en las composiciones de ambos maestros, y ofreciendo conciertos tanto en el formato original de dúo, como en cuarteto o quinteto. En esta ocasión será un cuarteto que además de Natalia a la voz y Sebastián al piano, contará con Javier Moreno en el contrabajo y Daniel García a la batería.

Interpretarán los temas de Ghershwin: Love Is Here To Stay, How Long Has, This Been Going On?, Embrace Me, A Foggy Day, My Man’s Gone Now, But Not For Me, Someone to Watch Over Me, The Man I Love, They Can’t take that Away from Me, I Loves You, Porgy, Nice Work if You C an Get It, y Summertime.

Además sonarán de Duke Ellington: Caravan, I’m Beginning To See The Light, I’m Just a Lucky So and So, Do Nothing Till You Hear From Me, Sophisticated Lady, In a Mellow Tone, I Didn’t,t Know About You y Don’t Get Around Much Anymore.