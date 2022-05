Gorka Benítez, a 'Efecte Collins'

El programa de música de La 2, 'Efecte Collins' mostra amb molta cura les propostes d'artistes ben diferents i referencials a Catalunya. Dirigit per Gonzalo Bello, s'emet els dissabtes a La 2.

Aquesta setmana 'Efecte Collins' convida al músic Gorka Benítez. L'artista interpretarà quatre cançons que ha confeccionat en primícia per al programa i demostren la seva dilatada experiència en la musica: 'La menor', 'De fa a mi', 'Una carta que no quieres leer' i 'Te cuento'.

El saxofonista i compositor bilbaí Gorka Benítez va començar a jugar amb instruments típics del folklore basc, però ràpidament va veure que la música guiaria la seva vida. Després d'estudiar al Conservatori de Bilbao i traslladar-se a Barcelona, va ser becat pel Harbor Conservatory for the Performing Arts i la Mannes School of Music de Nova York, on es va consagrar com un dels saxofonistes més importants del panorama musical. L'any 1995 va tornar a Barcelona per establir-se definitivament.

Pel Gorka Benítez l'art té una de les funcions més rellevants que existeixen: ensenyar. Considera, a més, que l'expressió artística ens ha de permetre sortir dels marges i ser transgressors amb les normes. La música és un joc i saltar-se les regles, el més divertit.

El saxofonista i compositor Gorka Benítez rtve catalunya

Al programa, veurem sobre qui recau la responsabilitat en l'art. A la Fundació Tàpies, Pere Pons, locutor del programa de Ràdio 4 'L'home del Jazz', parla de la responsabilitat de l'artista. Més tard, en Gorka es troba amb el David Xirgu per parlar de la importància de les institucions en el suport a la música i les oportunitats per apropar-la al públic. I per últim, 'Efecte Collins' descobreix amb un públic ben curiós què els desperta escoltar la musica de Benítez.

