“He vuelto a por el maniquí y el maletín”, prometió Lluís Mengual al regresar al taller de ‘Maestros de la Costura’ y este lunes lo consiguió. Una media de 1.200.000 espectadores (10,9% de share) siguieron el emocionante duelo final entre Lluís y Borja en la quinta edición del talent de costura y diseño de moda, producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia. La final, récord de audiencia de la temporada, fue vista en algún momento por 4.131.000 personas. “Estoy muy ilusionado y siento que con mi victoria cierro una etapa”, afirmó al descubrir que era el ganador.

Para el último reto, el jurado pidió a los duelistas rendir un homenaje a Giorgio Armani, un referente de estilo y lujo a nivel mundial. Cada uno diseñó y confeccionó un vestido de gala exclusivo, digno del rey de las alfombras rojas, ante la atenta mirada de Lorenzo Caprile, María Escoté, Alejandro G. Palomo, Raquel Sánchez Silva y las modelos Eugenia Silva y Marina Pérez. Borja y Lluís dieron lo mejor de sí en una competición sana entre amigos. “Decidan lo que decidan los jueces, aquí ha nacido una amistad y eso no lo romperá ningún premio”, reconocieron antes de saber el veredicto.

Al duelo final, Lluís llegó muy nervioso y con más ilusión que en la edición anterior, en la que se convirtió en segundo clasificado. Durante dos horas, realizó un vestido de crepe de lana negro, que adornó con 80 metros de plumas de avestruz en el escote, la abertura delantera y el bajo. En esta ocasión, quería que su trabajo tuviera una historia y aprovechó para contar al jurado un cuento sobre un cisne negro.

“El vestido es tan espectacular como el cuento. Es increíble, súper elegante y es perfecto para una alfombra roja. Desde luego, acapararía todos esos flashes de los que hablábamos. Creo que te van a salir muchos encargos”, le dijo Alejandro G. Palomo. “Las proporciones son maravillosas, tus costuras están perfectamente centradas y esta pestaña está perfectamente trabajada. Con poquísimos elementos consigues que cualquier mujer se sienta maravillosa”, señaló Lorenzo Caprile. María Escoté le felicitó por dejar de lado su lado “tieta” y hacer “algo más sofisticado”, todo un “diseño sexy y elegante” que incluso Eugenia Silva luciría en Nueva York, aunque quien finalmente lo vistió fue Marina Pérez.

Además del maletín con los 50.000 euros y el maniquí de oro, Lluís completará su formación con un curso especializado en Diseño de Moda en el Centro Superior de Diseño de Moda de la Universidad Politécnica de Madrid. Borja recibirá un diploma Vogue de Estilismo y Producción de Moda, impartido por Condé Nast College Spain en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid. Los clasificados en tercer y cuarto puesto, Pablo y Lili, obtendrán EOMETRIC, el vanguardista método de patronaje a medida de prendas superiores, creado por el maestro patronista y diseñador Estanislao, que se enseña en formato workshop de cinco días y una masterclass de alta costura y técnicas de sastrería.

Borja, una vida marcada por los plisados

Borja, sexto clasificado de ‘Maestros de la Costura 3’, se inspiró en su pasado, en su presente y en su futuro para hacer su último diseño. Tenía una espina clavada con el vestido Delphos de Fortuny, que le tocó reproducir en su anterior etapa. Descubrió que quería especializarse en los plisados y, desde entonces, solo se visualiza haciendo piezas más grandes no solo para él, también para profesionales y modistas del sector.

“Nos ha encantado ver tu proceso artesanal de plisados, porque ha sido precioso e interesante verte trabajar. Además, has escogido un color muy elegante y una tela fantástica, tanto para el plisado como para el resto del vestido. Te ha quedado un vestidazo con un diseño original y único”, le aplaudió el jurado. A pesar de las alabanzas, le encontraron un fallo: “Es una pena que no te haya dado tiempo a coser las vistas en la cintura. Hubiese sido perfecto. Tienes que estar muy orgulloso, porque nosotros lo estamos. Has hecho un gran trabajo y ha sido muy bonito ver tu evolución, tanto a nivel profesional como personal”, destacaron los tres miembros del jurado.