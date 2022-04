La música i l'univers de Xarim Aresté, a 'Efecte Collins'

El programa de música de La 2, 'Efecte Collins' mostra amb molta cura les propostes d'artistes ben diferents i referencials a Catalunya. Dirigit per Gonzalo Bello, s'emet els dissabtes.

'Efecte Collins' enceta temporada amb noves entregues amb la millor música en directe. Aquesta setmana, el programa compta amb el músic Xarim Aresté que interpreta amb la seva banda els cinc temes més representatius de la seva trajectòria: 'Ja no hi ets', 'Indomables', 'Ple d'amor', 'Brilla per tu' i 'Si t'ho hagués dit tot'.

L'univers, el silenci i les lletres formen part indissoluble de l'artista i la seva carrera. Cantant, guitarrista i virtuós de la música, Xarim Aresté es mou entre la natura i l'harmonia per desxifrar la cançó que és la vida, l’univers on troba la inspiració necessària per escriure les seves lletres.

Xarim Aresté en un moment de l'actuació rtve catalunya

'Efecte Collins' acompanya el músic a la seva ciutat, Flix, per conèixer l'origen de la seva passió per la naturalesa i la música. A través de les emocions aconsegueix crear i vibrar per connectar amb la música i la gent.

El programa també visita el Museu de la Música de Barcelona per entendre l'univers personal del cantant i delectar-nos amb alguns dels seus temes. El seu últim àlbum, 'Ses entranyes' el posiciona com un dels artistes més lliures del panorama musical català.