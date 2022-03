Lituània, a 'Turisme rural al món'

La sèrie documental 'Turisme rural al món' visita diferents indrets del planeta per endinsar-se en els entorns naturals més increïbles. S'emet els diumenges a La 2.

Aquest diumenge 'Turisme rural al món' viatja a una de les perles del bàltic, Lituània.

Banyada per les fredes aigües de la Mar Bàltica, Lituània compta amb un paisatge dominat per extenses planes i suaus pujols. 'Turisme rural al món' viatja aquesta setmana als misteriosos boscos i llacs d'aigües cristal·lines que donen pas a la costa, on ens sorprèn l'Istme de Curlàndia, una franja arenosa coneguda com ‘La Perla del Bàltic’.