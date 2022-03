'Obrim fil' és el debat social de RTVE Catalunya conduït per Xavier Sardà i Ana Boadas. S'emet els dijous a la mitjanit a La 1.

'Obrim fil' reflexionarà sobre els efectes de la invasió de Rússia a Ucraïna i com ens afectarà quan aquest conflicte acabi.

Per començar, Xavier Sardà entrevistarà Oleksandra Molotkova, és periodista ucraïnesa i té tota la seva família a Kíev. A més, comptarem amb les impressions de Joaquín Luna, enviat especial de La Vanguardia a Kíev, per saber com ho viu des de dins.

Per aprofundir i debatre sobre el tema, Xavier Sardà i Ana Boadas rebran al plató els analistes i col·laboradors Bernat Dedéu, Inés Hernand, Gemma Ubasart i Roger Mateos.

Per la seva part, Ana Boadas ens oferirà els habituals resums informatius amb infografies, declaracions i opinions vistes a les xarxes socials, i comptarà també amb el testimoni de Nacho Creus que va viatjar amb la seva furgoneta a buscar dues mares amb els seus fills quan va començar el conflicte. Assegura que estaven en alerta durant el trajecte i no van dormir en cap moment.

L’escriptor Sergi Pàmies ens donarà el seu punt de vista sobre el conflicte, i amb l'economista Santiago Niño Becerra, debatrem les conseqüències directes en termes micro i macroeconòmics, així com les sancions governamentals que ja s'han aplicat contra Rússia.

Comptarem també amb el testimoni de Yulia, una ciutadana russa que ens explicarà que la seva mare no pot cobrar la pensió perquè els bancs russos han suspès les transaccions bancàries.