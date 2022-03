El Teatro Monumental de Madrid acoge este viernes una doble velada de música en vivo en ‘Las noches del Monumental’ de RTVE. El espectáculo ‘Irish Music at The Monumental’ con el auténtico folklore irlandés a las 20:00 horas. A continuación, el grupo Ensamble Hispania con ‘Entre amigos’, un recorrido por las canciones emblemáticas de la historia del cine. RTVE grabará ambos conciertos para emitirlos próximamente.

Se podrá escuchar ‘Swallowtail jig’, ‘Danny boy’, ‘Cooley's reel’, ‘The Drunken Scotsman’, ‘The cup of tea’, Polkas, ‘Molly Mallone’, ‘I'll tell me ma’, ‘Double reels’, ‘The drunken sailor’, ‘Batalla Marian& Irish treble’, ‘Old lang syne’ e ‘Irish washerwoman’, entre otros temas.

El espectáculo ‘Irish Music at The Monumental’ inaugura la noche. Un concierto de música tradicional irlandesa para disfrutar de las raíces y leyendas, historia y el espíritu festivo de sus tabernas, a través de canciones tradicionales del folklore de Irlanda.

‘Irish Music at The Monumental’

‘Entre amigos’ con Ensamble Hispania

A las 22:00 horas, el grupo Ensamble Hispania con ‘Entre amigos’, una selección de conocidas canciones de la historia del séptimo arte y de famosos musicales, como ’Over the rainbow’ (‘El mago de Oz’), ‘Memory’ (‘Cats’), ‘Bella y Bestia son’ (‘La bella y la bestia’), ‘Días de vino y rosas’, ‘Eldelweiss’ (‘Sonrisas y lágrimas’), ‘I could have dance all night’ (‘My Fair Lady’), ‘Moon River’ (‘Desayuno con diamantes’), ‘Stars’ (‘Los miserables’), o ‘El sueño imposible’ (‘El hombre de la mancha’).

Ensamble Hispania está formado por los cantantes Celia Alcedo, Ryan Borges y Carmelo Cordón -estos dos últimos, profesores del Coro RTVE-, el percusionista de la Orquesta Sinfónica RTVE José Luís González, el pianista Omar Jonatás y el saxofonista Miguel Ángel Ejido.