Llega a ‘Las noches del Monumental’ de RTVE el espectáculo LERLES, con una selección de grandes éxitos del jazz de Cole Porter, Gershwin o Miles Davis, temas de Los Beatles y de música tradicional irlandesa, con el Trío de Jazz Vocal. RTVE grabará el concierto para emitirlo en La 2

El Trío de Jazz Vocal ofrece una noche de música en vivo en la que se podrán escuchar clásicos del jazz, blues, pop o folk, una propuesta colorida para todos los públicos. Sonarán ‘They can’t that away from me’ de George & Ira Geshwin, ‘Otoño eterno’ de Federico Lechner; el clásico de Los Beatles ‘Norweian wood’; ‘Blue Monk’ de Thelonios Monk y Abbey Lincon; ‘Seven steps to heaven’ de Miles Davis y Cassandra Wilson; ‘A house is not a home’ de But Bacarach y Hal David; el tema tradicional irlandés ‘The parting glass’, ‘Love for sale’ de Cole Porter y ‘Exilio e paraíso’ de Guinga y Aldir Blanc.

El Trío de Jazz Vocal está formado por la vocalista Florencia Bègue, el guitarrista Sean Clapis y el pianista Federico Lechner. Las formaciones, trayectorias y gustos ricos y variados de los integrantes del trío hacen que los diversos estilos suenen sólidos y sentidos, y que haya, a pesar de esa diversidad, una unidad sonora, haciendo tanto del uso de las combinaciones de sus voces como de la improvisación sus señas de identidad.