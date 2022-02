‘Documentos TV’ estrena esta semana ‘El precio de lo barato’, un reportaje que denuncia lo que hay detrás de cada prenda que el mundo rico adquiere a precios irrisorios: un sistema de abusos laborales, sexuales, tráfico de personas y trabajo infantil.

En la India, Joseph Raj y su ONG trabajan por mejorar las vidas de las niñas explotadas en las fábricas textiles y denuncian los abusos a los que están sometidas En ese país, el trabajo en régimen de servidumbre se prohibió oficialmente en 1976, pero sigue siendo una práctica muy extendida. Se estima que en el mundo hay unos 40 millones de personas atrapadas en la esclavitud moderna y que, de ellas, el 70% son mujeres.

En el estado de Tamil Nadu existen más de 1.000 talleres textiles que utilizan como mano de obra a más de 100.000 niños y chicas adolescentes. Producen la ropa barata que el mundo rico adquiere a precios irrisorios soportando brutales abusos. Estas adolescentes ganan el equivalente a 120 euros por tres años de trabajo, separadas de sus familias y albergadas en barracones abarrotados en las mismas fábricas donde trabajan 12 horas diarias.

“La industria mundial de la moda sigue siendo uno de los motores de la esclavitud moderna”, denuncia en ‘El precio de lo barato’, Carry Somers, la diseñadora británica y fundadora de Fashion Revolution, el movimiento global que lucha por el cambio y la transparencia en la cadena de suministro de la industria textil.

El documental desvela el oculto y turbio mundo de la esclavitud moderna en las fábricas de algodón de la India. De la mano de Joseph Raj y de los colaboradores de su ONG, TEST, introducen clandestinamente a los periodistas de ‘El precio de lo barato’ en esas fábricas donde graban una de las inspecciones que las autoridades llevan a cabo y que los patronos conocen previamente gracias a los sobornos que pagan a los espías que les alertan de los registros. “Esto es como una prisión. Deberían tratarlas como a seres humanos”, les exige Joseph a los responsables.

‘El precio de lo barato’ recoge los testimonios desgarradores de varias chicas pobres, de no más de 14 años, maltratadas, forzadas a trabajar sin descanso y abusadas sexualmente en muchos casos. “Creo que no nos importa que alguien, en algún lugar, lleve una vida que no debería tener que llevar y todos estamos contribuyendo a eso”, enfatiza la jurista y activista de derechos humanos Usha Ramanathan. “Lo que debemos hacer es preguntar ¿quién hizo mi ropa?”, interpela la activista de Fashion Revolution, Carry Somer