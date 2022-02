ROCKOPERA, música clásica y rock en Las noches del Monumental

La fuerza de la música heavy y el metal se fusionan con la sutileza de la música clásica y la ópera en un espectáculo impactante, visual y musicalmente llegará a los amantes de ambos géneros. Sonarán arias de ópera como el ‘Nessun dorma’ de Puccini junto a baladas de rock como el tema ‘Still loving you’ de Scorpions. El concierto lo grabará RTVE para emitirlo en La 2

Tras el concierto de la Orquesta Sinfónica RTVE, llega al Teatro Monumental el espectáculo ROCKOPERA, formado por cuatro cantantes de ópera e instrumentistas de música clásica y de rock. Las sopranos Eva del Moral y Amanda Puig y los tenores Carlos Fernández y Nacho Bas (cantante del Coro RTVE), son las voces del concierto, que completan las violinistas Sara Pérez y María Avramova (instrumentista de la Orquesta Sinfónica RTVE), el guitarrista J. A. Martin, el bajo Juanma Castaño, el batería Orsi Gallardo y el pianista Javier Blanco.

En el programa, famosas piezas de música clásica y ópera como ‘O Fortuna’, de Carl Orff; el Adagio de Albinoni, ‘Tocata y Fuga’, de Bach, arias de óperas de Haendel como ‘Lascia Ch’io Pianga’ y ‘Ombra mai fu’; de Leoncavallo, el aria de Pagliacci ‘Vesti la Giubba’ y arias de Puccini como ‘O mio babbino caro’ y ‘Nessun Dorma’. No faltará un conocido pasaje del musical ‘Fantasma de la Ópera’, de A. Lloyd Webber. Habrá varios temas del grupo de metal sinfónico finlandés Nightwish: ‘Nemo’, ‘Sleeping Sun’, ‘Over the Hills and Far Away’ y ‘Wish I Had an Angel’. Además, la balada de Scorpions ‘Still Loving You’ y la canción ‘Ameno’, del grupo Era donde se mezclan cantos gregorianos con ritmos modernos.