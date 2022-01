La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero ha sido este viernes la invitada de 'Fuera de plató', formato de encuentros informativos de RTVE con invitados de primer nivel de diferentes disciplinas, celebrado ya en ciudades como Valencia, Barcelona y Sevilla. El encuentro de esta mañana ha sido moderado y presentado por Paloma Jara, directora de RTVE en Andalucía, y se ha celebrado en la Fundación Cajasol de Sevilla. El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, ha asistido al acto.

“Urge un cambio en Andalucía. Bonilla ha amenazado con darle al botón electoral, porque lo que quiere es convocar elecciones. Que se dedique a gobernar, que no es lo que ha hecho desde que llegó a San Telmo”.,

En cuanto a los datos de la EPA conocidos ayer “hemos llevado la cifra de paro, al 13,3% y España ha creado 840.700 empleos en 2021”. “Tres datos muestran la buena marcha económica: se crearon 840.700 empleos, algo no visto desde el 2005; se suman más de 20 millones de puestos de trabajo, y se alcanza la cifra más alta desde el 2008; y finalmente el paro desciende al 13,33%”

Gestión de los fondos europeos

La asignación de los fondos europeos a las Comunidades Autónomas está siendo objeto de crítica por parte de diversos políticos, como es el caso del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

La ministra preguntada sobre porqué los fondos europeos no llegan bien a Andalucía, ha explicado que el motivo es porque el PP no quieren que los fondos europeos lleguen a los ciudadanos, ni a las empresas. Nos boicotean, durante todo este tiempo, y dicen que España no es un país fiable”. Montero ha explicado que la mayor parte de los fondos han recaído en Andalucía, que ha recibido 1900 millones euros, para que el tejido productivo se beneficie’.

Al mismo tiempo, ha subrayado que “este follón por la asignación de los fondos europeos a las Comunidades Autónomas ha sido por 9 millones de euros”. Y, que “las 6 comunidades que más han recibido han sido las gobernadas por el Partido Popular”.