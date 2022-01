Investigaciones Audiovisuales

La pandemia por coronavirus 2019 (COVID-19) ha causado una sobrecarga de información científica en los medios de comunicación que, a veces, incluyen información errónea o la difusión de contenido falso. La Organización Mundial de la Salud ha propuesto para este fenómeno el término infodemia. En el caso de las ilustraciones científicas, este artículo científico, publicado en una revista del prestigioso grupo Springer Nature, propone el término imagedemia, como una desinformación que se manifiesta en la difusión de ilustraciones científicas falsas, en este caso, del coronavirus causante de la COVID-19, el SARS-CoV-2.

Hay una alteración del rigor y la veracidad de la información en las ilustraciones científicas en algunos medios de comunicación. En multitud de ocasiones, los medios de comunicación utilizan imágenes procedentes de bancos de imágenes no rigurosos, o simplemente de internet, para ilustrar informaciones contrastadas sobre la pandemia de COVID-19. Ello provoca que haya muchos profesionales del periodismo que trabajan con cuidado los contenidos de texto y audio, pero no hacen lo mismo con el contenido visual. Como consecuencia, multitud de falsas ilustraciones de la pandemia, imágenes sin rigor científico, realizadas en muchas ocasiones por diseñadores sin consejo científico, acaban llenando periódicos, páginas webs e informativos audiovisuales de prestigio.

Los medios de comunicación que proporcionan información científica y vinculada al ámbito de la salud influyen en las decisiones y los comportamientos que los ciudadanos tienen frente a situaciones de relevancia médica, como la actual pandemia. Asimismo, las imágenes que ilustran datos informativos tienen una contrastada influencia en la percepción emocional de los espectadores y la formación de actitudes y comportamientos ante situaciones sanitarias, como las pandemias actuales o futuras.

Por todo ello, es deseable que los periodistas confirmen la validez y la fuente de las imágenes científicas con el mismo rigor que se aplican a cualquier otro tipo de imagen, para evitar trabajar con imágenes falsas o inventadas de stock de fotos o la imaginación artística.

Instituciones Enlaces Centers for Disease Control and Prevention (CDC), EEUU https://phil.cdc.gov/default.aspx National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), EEUU https://www.flickr.com/photos/niaid/albums/72157712914621487 Nanographics en colaboración con la Tsinghua University (China)) https://nanographics.at/projects/sars-cov-2/

https://nanographics.at/projects/coronavirus-3d/

Tabla 1. Algunas instituciones que facilitan imágenes y fotografías científicas del SARS-CoV-2.

Este trabajo se ha desarrollado como fruto de una colaboración entre el Instituto de Radio Televisión Española y el grupo de investigación Neuro-Com Research Group de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Figura 1. Dos ilustraciones científicas del SARS-CoV-2. A la izquierda, ilustración creada por el Centro de Control de Enfermedades y prevención (CDC, EEUU) por Alissa Eckert y Dan Higgins. Fuente; CDC, dominio público y libre de restricciones en https://phil.cdc.gov/Details.aspx?pid=23312. A la derecha, infografía a partir de una crio-imagen de microscopio electrónico, creada en falso color, para resaltar la estructura del coronavirus, por la empresa Nanographics usando imágenes de la Tsinghua University (China). Fuente: ©Nanographics, atribución Creative Commons 4.0 en https://nanographics.at/projects/coronavirus-3d/

El artículo ha sido desarrollado por Celia Andreu-Sánchez, del grupo Neuro-Com del Departamento de Comunicación Audiovisual i Publicidad, de la Universidad Autónoma de Barcelona y Miguel Ángel Martín-Pascual, del Instituto de Radio Televisión Española.

Artículo de referencia Andreu-Sánchez, C., & Martín-Pascual, M. Á. (2022). Scientific illustrations of SARS-CoV-2 in the media: An imagedemic on screens. Humanities and Social Sciences Communications, Springer Nature 9(24), 1–6. https://doi.org/10.1057/s41599-022-01037-3

Link al artículo: https://www.nature.com/articles/s41599-022-01037-3

Información complementaria: https://www.rtve.es/rtve/20210329/fakes-covid-19/2084011.shtml