Las primeras imágenes reales del SARS-CoV-2, el coronavirus causante del Covid-19, se obtuvieron entre el 24 de enero y el 5 de marzo de 2020 con diversas técnicas de microscopía electrónica. Sin embargo, fue habitual desde marzo de 2020 ver imágenes dibujadas, diseñadas o interpretadas en 3 dimensiones, a veces incluso representando otros virus o directamente inventados.

En este análisis del Instituto RTVE y la Universidad Autónoma de Barcelona se estudia una muestra de imágenes supuestamente del SARS-CoV-2 aparecidas al inicio de esta pandemia en internet. Las imágenes falsas o las ilustraciones imaginarias del COVID-19 predominan en todas las fuentes de información examinadas, excepto las documentadas en enciclopedias o artículos científicos. Los medios de comunicación utilizan más imágenes falsas del coronavirus, a menudo de repositorios o stocks de pago, que verdaderas, habitualmente de libre acceso.

Cuando se presentan contenidos sobre el coronavirus SARS-CoV-2, es más común el uso de las ilustraciones falsas irreales, retocadas estéticamente, que de fotografías reales o científicas del virus. La imagen de referencia en los medios de comunicación y otras fuentes de información del coronavirus es una imagen de diseño retocada para ilustración, a color y en 3 dimensiones y no una imagen real. Las imágenes originales, reales, del coronavirus no tuvieron la presencia informativa esperada en una situación de emergencia. El uso de imágenes no realistas del coronavirus SARS-CoV-2 parece una manifestación de infodemia de baja intensidad. Hay que contrastar y velar por una adecuada ilustración de las noticias, también en el mundo microscópico.

Diagrama de cuerdas con las categorías formales de las imágenes y la muestra de imágenes recopiladas. Cada número se corresponde con una de las imágenes de la muestra. Cada cuerda indica la conexión entre la imagen y el atributo de imagen estudiado. Obsérvese la menor cantidad de fotos, imágenes en 2D y en blanco y negro, que son las que suelen corresponder a las imágenes reales del SARS-CoV-2. Fuente: Andreu-Sánchez, Celia; Martín-Pascual, Miguel-Ángel (2020). ¿Fake images of the SARS-CoV-2 coronavirus in the communication of information at the beginning of the first Covid-19 pandemic¿. El profesional de la información, 29 (3): e290309. https://doi.org/10.3145/epi.2020.may.09

