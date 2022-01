Wild Latam és una sèrie documental sobre la natura i la vida salvatge de l'Amèrica del centre i del sud, produïda per RTVE i Terra Incognita docs.

Wild Latam recorre aquesta setmana el desert xilè d''Atacama', el més sec del món. Malgrat tot, els corrents marins que banyen les seves costes àrides poden ser les més riques del planeta.

El desert de Xile és el més sec del món, però a les seves costes hi neden immensos bancs de peixos assetjats per taurons de tot tipus. Aquesta riquesa ha creta les nombroses colònies de llops marins. A dins hi sobreviuen animals estranys i bells, com els flamencs dels Andes, els mussolets cavadors andins o les guineus grises.

Al capítol, 'Atacama' descobrirem tots aquests animals, i també la sargantana de les salines i les colorides cotorres de la Patagònia, entre altres.