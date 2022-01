El pròxim dilluns a 'FitMés', la jugadora de bàsquet Laia Palau realitza una rutina abdominal amb el Cesc Escolà. L’objectiu és reforçar la part central del cos.

En aquest capítol Cesc Escolà està acompanyat de la jugadora de bàsquet i medallista olímpica Laia Palau. Plegats realitzen un entrenament abdominal amb l’objectiu de reforçar tota la part central del cos. La rutina comença amb un escalfament analític, és a dir, focalitzat en una zona concreta del cos. En aquest cas està centrat en la zona del core i els moviments seran curts per moure poc les articulacions. Després, durant 12 minuts es fan diferents exercicis de repetició dividits en 3 blocs. Per acabar l’entrenament es realitzen els estiraments de tota la musculatura treballada per evitar i prevenir lesions.

Cesc Escolà i Laia Palau entrenant rtve catalunya

Finalment en Cesc Escolà es reuneix amb la nutricionista de 'FitMés', la Virginia Gómez per parlar d’hàbits d’alimentació saludable. En el programa d’avui descobrim els suplements de proteïna en pols, com utilitzar-los i per a què poden ser útils.