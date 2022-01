Quedan solo 14 días para que la ciudad alicanticana se convierta en el corazón de Eurovisión y acoja #ElFestivalQueQuieres, el Benidorm Fest 2022. Un gran espectáculo con dos semifinales y una final, que podrán verse en La 1, RTVE Play, RNE y TVE Internacional desde el Palacio de Deportes L’Illa de Benidorm, y del que saldrá la representación española en la próxima edición de Eurovisión.

La directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, y la jefa de la Delegación Española de Eurovisión, Eva Mora, han ofrecido este jueves una rueda de prensa para dar nuevos detalles sobre el Benidorm Fest.

María Eizaguirre y Eva Mora han explicado que todavía no se puede saber el aforo definitivo. “La semana que viene lo estableceremos. No podemos anteponer las ganas por el festival a las medidas de seguridad y la situación sanitaria”.

Mecánica de votaciones

El ganador/a del Benidorm Fest 2022 será elegido por un sistema de votación cuyas bases están ante notario: 50% jurado profesional (3 nombres nacionales y 2 nombres internacionales, formado por jefes de delegación, periodistas, artistas, músicos y/u otros profesionales); y 50% público (50% televoto -teléfono y sms; y 50% compuesto por un jurado demoscópico, una muestra de la población española seleccionada mediante reglas estadísticas y demoscópicas.

La empresa IPSOS ha sido la elegida para gestionar y dar a conocer los datos del jurado demoscópico. RTVE ha buscado una empresa que no solo sea un proveedor de datos, si no que sea un partner que genere información relevante y precisa para convertir los datos en verdades accionable. Una empresa que va a utilizar lo mejor de la ciencia, la tecnología y su conocimiento y aplicará los principios de seguridad, simplicidad, rapidez y sustancia al proceso.

El jurado demoscópico estará compuesto por 350 personas que votarán en las tres galas, aunque se han seleccionado 430 para suplir cualquier baja. Son personas de todas las comunidades autónomas de España, en orden proporcional de número de habitantes. Hay cuotas por género y edad, hombres y mujeres de más de 18 años.

Estas personas, las 430, se han captado mediante hojas de ruta, con encuestadores situados en distintas zonas geográficas. Cada encuestador buscaba personas con las características antes mencionadas y les hacía un cuestionario con un filtro relativo a “si les gusta o no la música española”. Solo pasaban el filtro los que sí les gustaba. Otra pregunta, que no constituia filtro, es si habían seguido algúna vez el Festival de Eurovisión. No pueden participar en este jurado demoscópico las personas relacionadas con la industria discográfica, el sector televisivo, periodistas y profesionales de la publicidad o estudios de mercado.

A los seleccionados se les invita a participar, mediante una aplicación, en cuatro momentos concretos. El primero es una simulación, en la que la mecánica es igual a la que vivirán en las tres galas, en la que escucharán canciones que votarán posteriormente. Se hace para comprobar que todo funciona correctamente y que los elegidos entienden y dominan la mecánica del voto.

Los elegidos firman una clausula de confidencialidad y se les entrega un código QR para poder descargar y utilizar, una vez descargada, la aplicación diseñada para estas galas del Benidorm Fest. En la aplicación, los 350 elegidos, tienen las fotos de los artistas participantes para poder clicar de forma fácil e inequívoca en sus canciones preferidas, ordenándolas a su gusto. Pueden votar a lo largo de toda la gala y cambiar, hasta el final de ésta, el orden de preferencia.