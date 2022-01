'Obrim fil' és el debat social de RTVE Catalunya conduït per Xavier Sardà i Ana Boadas. S'emet els dijous a la mitjanit a La 1.

'Obrim fil' torna després d'una pausa per les festes nadalenques per debatre sobre si a Madrid es viu millor que a Barcelona. Per tractar aquesta qüestió, Xavier Sardà i Ana Boadas comptaran amb analistes, convidats i testimonis.

Xavier Sardà entrevistarà al periodista Carles Torras per tal de conèixer experiències personals, d'aquest català que fa uns vint anys que viu a la Comunitat de Madrid.

Per aprofundir més en el tema, Xavier Sardà i Ana Boadas rebran al plató als analistes Màrius Carol, Laura Fa, Marisol Galdón i Txabi Franquesa.

Per la seva part, Ana Boadas entrevista Betsy Túrnez, actriu catalana que va haver de marxar a Madrid per treballar.

Xavier Sardà entrevista també a l'empresari hoteler i expresident del FC Barcelona, Joan Gaspart, per saber la seva visió sobre aquesta qüestió.

Ana Boadas ens porta també el testimoni d'en Ramón Vallès, comandant d'Airbus 340 d'una aerolinia que ha treballat molts anys fent la ruta diàriament.

Contactarem per videoconferència amb Josep Pedrerol, català que viu a Madrid des de fa més de 30 anys i tindrem l'opinió de l'escriptor britànic John Carlin que resideix a Barcelona.

Finalitzarem el programa entrevistant al cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, Benito Almirante. Per tal d'esbrinar com s'explica sanitàriament les diferents mesures adoptades durant el toc de queda a Madrid i Barcelona.