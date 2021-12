Tras las afirmaciones vertidas en los últimos días, el presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, ha comparecido esta tarde ante la comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades. El presidente de RTVE ha negado que haya incurrido en ninguna incompatibilidad y ha asegurado que todas sus actuaciones han sido transparentes y éticas.

“Nunca ninguna empresa participada por mí ha facturado nada, ni medio euro (ni nada) a la Universidad” y “nunca (y nunca es nunca) la universidad ha subcontratado nada a alguna empresa participada por mí”, ha destacado.

“Nunca la universidad ha participado en ningún proyecto financiado por la Unión Europea en el que haya intervenido comercialmente en una empresa participada por mí. Y, viceversa, nunca una empresa participada por mí ha intervenido en un proyecto de la Universidad financiado por la Unión Europea. Nunca (e insisto nunca) he tenido ninguna relación laboral con alguna empresa participada por mí. Nunca”, ha afirmado.

Por otra parte, sobre el nombramiento de directivos, ha aclarado que “ha habido un concurso público, siguiendo las recomendaciones del Tribunal de Cuentas al respecto, cumpliendo la normativa vigente y respetando todos los extremos de la normativa vigente. Y esto es importante y decisivo: no he tenido participación en ninguno de estos concursos. Ni he tenido acceso a ninguna documentación de esos concursos salvo a la que se ha publicado abiertamente. Solo tras la última reunión del consejo de administración celebrada la semana pasada he solicitado dicha documentación”, ha aclarado.

“Es decir, si alguien hubiera podido presumir que mi participación presentaba algún conflicto de intereses, puede estar tranquilo. No he participado en el proceso de selección”, ha añadido.

“De este modo, no solo he cumplido las prescripciones legales, sino que he respetado las recomendaciones, autorregulaciones y compromisos éticos al respecto. Me quiero referir a las normas de incompatibilidad, a las leyes y recomendaciones españolas y europeas sobre conflictos de intereses y a la doctrina jurídica al respecto”, ha destacado Pérez Tornero.